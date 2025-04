MAZZATE DA DEPURATORE PER GIOSI. Regione e Commissario lo bacchettano pesante…

All’inizio doveva essere un viaggio a Roma con Fulvio e Annalisa. Oggi è diventato l’ennesima brutta figura in salsa comunale, tra gli uffici regionali – già noti per non essere esattamente amici del sindaco – e quelli del Commissario Straordinario Unico, On. Prof. Fabio Fatuzzo.

La vicenda riguarda un’opera fondamentale per la collettività: il depuratore per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Il nodo centrale, ancora una volta, è la localizzazione dell’impianto, che ha innescato un duro confronto tra il Comune, la Regione Campania e gli uffici del Commissario Fatuzzo.

La vicenda

Il sindaco di Casamicciola credeva che il viaggio a Roma, insieme a Fulvio e Annalisa, avesse finalmente sbloccato la situazione, con una nuova sede approvata per il depuratore. Tuttavia, quando la Regione ha chiesto una risposta all’istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, il Comune si è trovato in grande difficoltà, al punto da non sapere come rispondere.

Nonostante il tono formale e severo delle comunicazioni ufficiali, l’aspetto più preoccupante riguarda il comportamento degli uffici comunali, accusati di aver abdicato al proprio ruolo per assecondare le scelte del sindaco. Tanto che la vicenda è finita nero su bianco sull’albo pretorio.

Giosi Ferrandino: “Il depuratore non si può fare la”

Convinto che il viaggio “raccomandato” avesse avuto buon esito, il sindaco Ferrandino oggi si trova con nulla in mano se non una brutta figura: lui pensava che fosse tutto ok e, invece – al momento – è tutto il contrario dei suoi desiderata

“Gent.mo Commissario prof. Fatuzzo, in allegato si invia nota ns. prot. 6895 del 31/03/2025 con la quale la dott.ssa Simona Brancaccio chiede l’invio di eventuali osservazioni al progetto come da oggetto. Con la presente si chiede se la comunicazione a Lei inviata, ns prot. n. 21509 del 17/l 0/2024, a seguito del nostro incontro svolto a Roma lo scorso 17.07.2024 alla presenza anche del Vice Presidente della Regione Campania avv. Fulvio Bonavitacola, avente ad oggetto “Nuova localizzazione sito per la realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme” è stato oggetto di Vs valutazione nella redazione del sopra indicato progetto di “Realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno sull’Isola di Ischia (NA)”. A chi legge per conoscenza, si comunica che con la comunicazione suindicata è stata ribadita l’impossibilità di eseguire il progetto di realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio dei comuni di lacco ameno e casamicciola terme presso il sito inizialmente individuato presso l’area denominata ex Parcheggio Anas in quanto, a seguito dell’evento alluvionale del 2022, che ha investito i territori di Lacco Ameno e Casamicciola Terme, e al perdurare dello stato di emergenza, in caso di calamità tale area è stata individuata come “strategica” dal piano di protezione civile. Per tale ragione questa Amministrazione ribadisce il proprio parere contrario rispetto alla precedente ipotesi di localizzazione del depuratore presso il c.d. Parcheggio Anas. Si resta pertanto in attesa di delucidazioni in merito e, nel ribadire la completa disposizione a fornire qualsiasi ulteriore chiarimento, nel rispetto della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti”.

IL COMMISSARIO: “Condizione evidenziata con specifica documentazione tecnica”

Egregio sindaco, con riferimento alla nota in oggetto, tengo preliminarmente a rappresentare come la scrivente Amministrazione, pur con l’obiettivo di accelerare in ogni modo la realizzazione degli interventi necessari per gli agglomerati individuati dalla procedura di infrazione, ha sempre posto la massima attenzione a far si che gli interventi da realizzare siano localizzati in accordo con le Amministrazioni locali.

In riferimento alla richiesta in oggetto, occorre mettere in evidenza come la localizzazione del progetto dell’impianto di depurazione nel Comune di Casamicciola Terme nel sito denominato “ex parcheggio A.N.A.S.” è addirittura precedente all’istituzione di questo Commissario ed avvenuta con D.G.C. n.56 del 24.04.2014 del Comune di Casamicciola Terme. Le stesse indagini preliminari sul sito sono state eseguite dalla Regione Campania (Decreto Regione Campania di aggiudicazione definitiva all’appaltatore Geotec n. 16 del 18.03.2016).

Solo successivamente il Commissario ha avuto l’onere di percorrere le lunghe ed onerose attività tecnico-amministrative utili alla redazione del progetto di fattibilità, del progetto definitivo, del soddisfacimento di una successiva richiesta attività di integrazione di valutazione ambientale in considerazione del monitoraggio delle praterie di Posidonia oceanica dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. Nell’ambito di tale percorso in data 13 novembre 2020, con nota prot.n. U- CU1800, questo Commissario ha provveduto all’indizione della Conferenza di Servizi Istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990, al fine di acquisire pareri e/o indicazioni necessarie alla successiva fase progettuale

Tale conferenza si è conclusa positivamente nel mese di gennaio 2021, con l’invio da parte del Commissario del relativo Verbale, riportante tutte le richieste di modifiche ed integrazioni agli Enti partecipanti.

Ciò premesso, come già evidenziato in occasione della riunione del febbraio 2024 da Lei richiamata, ove per effetto dei noti eventi sopraggiunti l’originaria localizzazione dell’impianto di depurazione non sia più utilizzabile, questa Amministrazione ne prenderà atto provvedendo a avviare una nuova soluzione per la cui localizzazione sarà certamente utile l’analisi del territorio che il Comune vorrà fornire. Tale condizione potrà opportunamente essere evidenziata con specifica documentazione tecnica nell’ambito della corrente procedura di assoggettabilità alla VIA, che metta puntualmente in evidenza le condizioni per le quali la soluzione originariamente prevista non risulti più perseguibile”.

La Regione: “Il depuratore si deve fare la”

Una “bella” porta chiusa in faccia che risuona forte in tutto il convento. La nota della Regione, quella delle dottoresse Brancaccio e Carotenuto ha un tono decisamente diverso: “Si riscontra la nota prot. 8304 del 17/04/2025 di codesto Comune rappresentando quanto segue. L’art. 27-bis, co. 4 del Dlgs 152/2006 dispone che “l’autorità competente pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate.”. È pertanto una precipua responsabilità di codesto comune dare questa informazione tempestivamente sul proprio Albo pretorio. Tanto più che con la nota di avvio del procedimento prot. 162774 del 31/03/2025 lo scrivente Ufficio ha richiesto espressamente questo adempimento ai comuni interessati, tra i quali codesto Comune di Casamicciola. Non risulta poi allo scrivente Ufficio che con la nota prot. n. 7926 del 11/04/2025 il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione ex DPCM 07.08.2023 abbia inteso acconsentire al cambio di localizzazione dell’impianto a seguito della nota prot. 7348 del 05/04/2025 di codesto Comune. Al contrario, con la citata nota il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione ex DPCM 07.08.2023 ha comunicato che “ove per effetto dei noti eventi sopraggiunti l’originaria localizzazione dell’impianto di depurazione non sia più utilizzabile, questa Amministrazione ne prenderà atto provvedendo a avviare una nuova soluzione per la cui localizzazione sarà certamente utile l’analisi del territorio che il Comune vorrà fornire.

Tale condizione potrà opportunamente essere evidenziata con specifica documentazione tecnica nell’ambito della corrente procedura di assoggettabilità alla VIA, che metta puntualmente in evidenza le condizioni per le quali la soluzione originariamente prevista non risulti più perseguibile.”. Qualora le condizioni poste dal Commissario Straordinario Unico per la Depurazione ex DPCM 07.08.2023 fossero all’attualità verificate, si invita a darne comunicazione dettagliatamente circostanziata allo scrivente ufficio. Ed in ogni caso, l’eventuale presa d’atto e le consequenziali attività, nonché adempimenti, sono una precipua ed esclusiva competenza del citato Commissario. Pertanto, fino a diversa manifesta volontà del Commissario di ritirare l’istanza, il Comune è tenuto a dare seguito agli adempimenti di propria competenza disposti dall’art. 27-bis, co. 4 del Dlgs 152/2006”.

C’è poco altro da aggiungere. E’ tutto abbastanza chiaro!