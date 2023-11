Mazzata monnezza per Dionigi Gaudioso: c’è l’opposizione dal decreto ingiuntivo del “Consorzio”

Ugo De Rosa | Dionigi Gaudioso non può gioire troppo per aver concluso con una transazione il contenzioso con la Sapna, perché il Comune di Barano è impelagato, ormai da ben oltre un decennio, in una controversia altrettanto spinosa riguardante sempre il ciclo dei rifiuti e somme non pagate. Essendo stato chiamato in giudizio dall’allora Consorzio dei Comuni del Bacino NA 1poi finito in liquidazione, e ora Soggetto Liquidatore Consorzio Unico di Bacino Na/Ce.

Questa storia era già costata all’Ente baranese, nel lontano 2008, una condanna da parte della Sezione Distaccata di Marano con relativo decreto ingiuntivo divenuto esecutivo due anni dopo. E’ proprio questa esecutività che il Comune ha impugnato dinanzi alla Sezione Distaccata di Ischia chiedendone innanzitutto la sospensione in attesa del giudizio di merito. Ma gli è andata male. Il giudice Rosamaria Ragosta con propria ordinanza ha rigettato l’istanza di sospensione motivando dettagliatamente la decisione.

In premessa il giudice riporta i criteri generali e “tecnici” sulla materia del contendere: «Considerato che ad integrare i gravi motivi che legittimano la sospensione del processo esecutivo è sufficiente la probabile fondatezza dell’opposizione, là dove, invece, ove l’opposizione appaia infondata, i gravi motivi possono essere integrati dal pericolo che l’esecuzione possa danneggiare in modo grave ed irreparabile il debitore; considerato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando l’esecuzione sia stata minacciata o promossa sulla base di titoli di formazione giudiziale, provvisoriamente esecutivi o definitivamente esecutivi, in sede di opposizione all’esecuzione, preventiva o successiva, non possono dedursi fatti che andavano (nel caso di provvedimento passato in giudicato) o vanno (nel caso di provvedimento impugnabile) allegati all’interno del processo nel quale si è formato il titolo esecutivo ma possono essere fatte valere solo ragioni inerenti l’esistenza e\o l’efficacia del titolo esecutivo o questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto, successivi alla formazione del titolo stesso, sicché nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, si può contestare solo l’esistenza o l’efficacia del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, in altri termini il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo giudiziale, dovendosi limitare a verificare la regolarità “estrinseca”, ossia, ad esempio, che lo stesso abbia natura condannatoria e sia dotato di efficacia esecutiva e che la abbia conservata rispetto alla sua emanazione».

L’ORDINANZA DEL GIUDICE

Quindi entra nella vicenda che interessa il Comune di Barano, osservando che, «nel caso di specie, l’esecuzione è iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, il decreto ingiuntivo emesso in data 30/5/2008 dalla sezione distaccata di Marano di Napoli del Tribunale di Napoli, notificato in data 14/7/2008, non opposto e dichiarato esecutivo in data 2/4/2010 con la apposizione della relativa formula e in tale forma rinotificato in data 21/5/2010».

Per suffragare l’opposizione il Comune ha presentato una serie di eccezioni: «la prescrizione del diritto di credito per decorso del termine decennale dall’ultima notifica, il difetto di titolarità attiva in capo al creditore procedente e, comunque, l’impignorabilità delle somme in possesso del tesoriere in quanto destinate, con delibera della giunta comunale n.74 del 30.6.2021, alle finalità di cui al comma 2 dell’art. 159 del d.lgs n. 267 del 2000 (la disposizione del TUEL relativa alle esigenze pubblicistiche di tutela della funzionalità degli enti locali, ndr). In sostanza si è sostenuto che le somme da pignorare sono indispensabili per finalità prioritarie.

Ma il giudice Ragosta ha rigettato tutto in toto: «Ritenuto che si profili l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione perché il creditore procedente ha allegato e dimostrato di aver notificato il predetto decreto ingiuntivo in data 14/7/2008, di averlo rinotificato, successivamente all’apposizione della formula esecutiva, 21/5/2010 ed ancora in data 7/5/2020; ritenuto che si profili l’infondatezza dell’eccezione di difetto, in capo al creditore procedente, della titolarità attiva in ordine al rapporto obbligatorio dedotto dato che ha allegato è dimostrato il suo diritto di credito nonché la legittimazione del suo legale rappresentante p.t.; ritenuto, altresì, che si profili l’infondatezza dell’eccezione di impignorabilità in quanto il creditore procedente ha allegato due specifici pagamenti per debiti diversi da quelli oggetto di vincolo, eseguiti successivamente alla delibera di impignorabilità, a fronte dei quali l’ente locale non ha provato che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico con conseguente inefficacia del vincolo di impignorabilità».

Riservando una ulteriore “bacchettata” alla difesa dell’Ente, evidenziando che «l’opponente non ha dedotto l’esistenza del pericolo del verificarsi di un grave ed irreparabile danno a seguito dell’esecuzione del provvedimento opposto».

Le somme in ballo sono corpose, visto che per determinare le spese di lite a carico del Comune il giudice Ragosta fa riferimento ai parametri indicati «per le esecuzioni presso terzi di valore compreso tra i 52.001 e 260.000 euro».

Rigettata la sospensione, ora il giudizio proseguirà nel merito, ma già questa prima decisione non può certo indurre all’ottimismo Dionigi Gaudioso. Una vicenda legata ad errori di precedenti amministrazioni, ma ora è lui che deve cercare di sbrogliare la matassa… Intanto il Comune paga oltre 1.166 euro di spese. Ma si annuncia una mazzata ben più pesante.