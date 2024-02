Mazzata del tribunale Federale all’Ischia Calcio: 8 mesi a Buonocore, 3 mesi a Taglialatela

Il Tribunale Federale della FIGC ha chiuso il procedimento che vedeva come protagonisti l’allenatore dell’Ischia Calcio, Enrico Buoncore, il calciatore ex Ischia, Giò Cibelli, il presidente Taglialatela e la società Ischia Calcio per i fatti accaduti al termine della gara Ischia – Napoli United del 2 aprile 2023, valevole per il campionato di Eccellenza.

Il tribunale, accogliendo una sorte di patteggiamento ha applicato definitivamente le seguenti sanzioni:

per il sig. Enrico Buonocore, mesi 8 (otto) di squalifica ed euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda;

per il sig. Biagio Gianmarco Cibelli, mesi 7 (sette) di squalifica ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;

per il sig. Giuseppe Taglialatela, mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

per la società “s.s.d. Ischia Calcio a r.l.”, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

In virtù dell’emissione dei DASPO già esecutivi, emessi sempre in occasione della stessa gara, Buonocore e Cibelli non potranno partecipare alle manifestazioni sportive