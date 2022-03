Mazza e panella | #4WD

Questo antico adagio ha sempre funzionato tra le famiglie di una volta, sia per quei genitori che lo mettevano in pratica nel vero senso della parola (magari abbinando anche l’altro della serie “’e figlie se vasano indo ’u suonno”) sia per giustificare eccessi di severità spesso rivelatisi fuori luogo quando i pargoli diventavano giovani uomini. E in una chiesa che stenta a cambiare, specialmente in quella ritualità ormai desueta e oltremodo pesante che allontana sempre di più le generazioni X e Z dalla pratica della fede, chi dalle nostre parti ha capito da tempo come mantenere il tempio pieno e attivo è il Parroco di Ischia Ponte, Don Carlo Candido.

Non sono un assiduo frequentatore della mia parrocchia, dico la verità, e non certo per disistima nei suoi confronti (anzi…), ma perché sono solito andare a messa alla vespertina del sabato piuttosto che di domenica in chiese sempre diverse e agli orari più disparati, secondo quelli che sono gli impegni ricorrenti nell’ambito della famiglia e dello sport, ma soprattutto facendo in modo di poter seguire la celebrazione in condizioni ottimali e utili a garantirmi la massima attenzione, senza colpi di sonno o ulteriori distrazioni. E la messa prefestiva di ieri alle 18.30, nel giorno della Festa del Papà, è stata il trionfo dell’aggregazione per eccellenza. I papà sono stati i protagonisti assoluti: nel coro, tra i ministranti, i lettori e i premiandi.

Sì, premiandi, perché al termine della celebrazione Carlo ha riservato una sciarpa in dono a tutti i papà, “quale simbolo di quella tenerezza che ogni padre dovrebbe avere non solo verso i propri figli” ha detto il parroco. Il tutto è terminato con una dispensa di zeppole di San Giuseppe a iosa, quasi per addolcire le varie bacchettate in un’omelia al solito prodiga di stilettate spesso appropriatissime, talvolta evitabili, ma comunque elargite senza troppi peli sulla lingua e in ogni caso gradite dai suoi “figli belli” sempre più devoti.

Buona domenica!