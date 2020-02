Maxy rogo nella notte a Lacco Ameno. Distrutte 3 auto: una Smart, una Panda e una Ford Focus

Ida Trofa | Auto in fiamme nella notte a Lacco Ameno. Si tratta di tre utilitarie appartenenti ad alcuni residenti del posto. Il rogo una distrutto Smart (prima serie), una Fiat Panda e una Ford Focus in via Pannella poco dopo l’una e mezza della scorsa notte

Non è la prima volta che accade un fatto del genere. Un episodio analogo, infatti, si è verificato diversi anni fa, sempre in via Pannella, e ancora a pochi isolanti dalla zona sul parcheggio detto il “Piazzone”. Un caso che, negli anni passati, diede l’avvio ad un’indagine che portò a diversi arresti per droga.

Sul caso indagano Polizia e Carabinieri. Gli agenti del 112 sono intervenuti sul posto per gli interventi di rito.

Le fiamme sarebbero partite dalla piccola Smart per poi espandersi agli altri due veicoli. Si indaga in tutte le direzione. Non è escluso il dolo così come sembrerebbe possibile la combustione conseguente a un guasto o un cortocircuito.

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo. Sequestrati i veicoli.