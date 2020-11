Maxi truffe alle assicurazioni. Sono 72 in Italia, 16 isolani indagati

L’elenco degli indagati isolani: Ambrosino Domenico residente a Ischia; Cigliano Salvatore residente a Forio; Colella Ciro residente a Forio; De Gregorio Marcello residente a Forio; De Rosa Gerardo residente a Lacco Ameno; Di Palma Stefano Giuseppe residente a Forio; Di Scala Giovanni Giuseppe residente a Barano; Di Scala Maria residente a Ischia; Iacono Giacomo residente a Forio; Iacono Rosita residente a Barano Lucci Pasquale residente a Ischia; Matarese Carmine residente a Forio; Pignatelli Anna residente a Forio; Postiglione Vincenzo residente a Forio; Scotti Ciro residente a Barano

Gli altri indagati: Amato Angelo, Amato Gaspare, Basso Marco, Benincasa Vincenzo, Calcaro Eusebio, Califano Vincenza, Capano Gennaro, Carluccini Gaetano, Carrano Ciro, Casagrande Giuseppe, Ciccarelli Raffaella, Criscuolo Salvatore, De Maio Domenico, De Rosa Vincenzo, Dentice Andrea, Di Fiore Francesco, Di Pietro Luca, Digiglio Alan, Esposito Assunta, Ferraiolo Vincenzo, Ferraro Nicola, Gargano Marcello, Gragnaniello Davide, Iannone Vincenzo, Ievoli Francesco, Ioio Francesco, Lamagna Vincenzo, Madonna Teresa, Marino Francesco Paolo, Marsiglia Stanislao, Marzeglia Pierpaolo, Masullo Pasquale, Matrone Massimo, Mevo Gennaro, Moriello Vincenzo, Mugnano Guido, Nasti Marco, Perna Gaetano, Pianese Michela, Piccolo Luigi, Quaglietta Maria, Ricciardi Felice, Rizzo Daniela, Russo Carmine, Russo Emilio Emanuele, Russo Raffaele, Sacco Armando, Scotti Luciano, Scotti Michela, Somma Carmela, Spagnoli Alfredo, Spagnoli Giuseppe, Tortora Maurizio, Troncone Salvatore, Varriale Nunzia, Vigilante Antonio, Visciglio Marco

Paolo Mosè | Settantadue indagati, di cui sedici isolani che hanno ricevuto l’avviso di chiusura delle indagini preliminari su disposizione del sostituto procuratore Claudio Siracusa. I promotori ed organizzatori sono accusati di associazione per delinquere, tutti gli altri di danneggiamento fraudolento. Obiettivo delle menti dei raggiri, salassare le più importanti compagnie di assicurazioni. Confezionando dei sinistri fasulli, inventati al momento, che in qualche modo hanno insospettito le stesse compagnie dando mandato a delle società investigative per capire se fossero state raggirate da questi personaggi, i quali si sono mostrati alla luce del sole come dei limpidi e onesti cittadini. Senza alcuna macchia e senza essere stati mai indagati dall’autorità giudiziaria. Mentre coloro che tra il 2015 e il 2018 risultavano pregiudicati, o comunque già sottoposti ad accertamenti investigativi, hanno preferito rimanere nell’ombra per evitare che calasse il sospetto e che le forze dell’ordine iniziassero ad approfondire alcuni sinistri. Alcuni di questi fiancheggiatori si sono dimostrati abili nell’ottenere dei certificati sanitari di ospedali per dimostrare di essersi procurati un danno fisico a causa di un incidente. A volte avvenuto su uno scooter con la conseguente caduta, o per essere stato investito da un automobilista poco attento nella guida.

Le indagini hanno acclarato che i presunti investiti e coloro che erano alla guida dei veicoli erano complici e tutto ruotava intorno alla figura dei fratelli Pasquale e Gennaro Capano. Quest’ultimo, che fino a quando è stato un uomo libero, si è occupato di una lucrosa attività di scommesse, il Bingo di Forio, svolgeva il ruolo di perito e quindi addentro nella verifica e nella quantificazione dei danni causati dai sinistri. Una maxi indagine corroborata soprattutto da una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali per scoperchiare il sistema ben oliato che era stato realizzato con molta pazienza nello scegliere i fiancheggiatori e i partecipanti nell’attività illecita e soprattutto nel confezionare i falsi sinistri per renderli credibili all’occhio dei sospettosi liquidatori delle compagnie di assicurazione. Come racconteremo nelle parti più interessanti di questa indagine, riprendendo alcuni capi di imputazione che interessano gli isolani, si riesce a capire le modalità messe in campo dall’associazione.

L’ASSOCIAZIONE

L’avviso di chiusura delle indagini riguarda settantadue indagati, ma il numero è più sostanzioso, in quanto nei confronti di altri soggetti ritenuti punti di riferimento il pubblico ministero ha proceduto alla separazione delle posizioni di costoro. E tra questi anche di un altro foriano, Antonio De Muro, anche lui all’epoca raggiunto da misura cautelare, in quanto ritenuto personaggio di rilievo insieme a Pasquale Capano e ad altri soggetti di cui la Procura fa espressamente cenno nella contestazione associativa. Accusa, quest’ultima, che vede coinvolto un altro foriano, Giacomo Iacono, che risponde della medesima contestazione in concorso con Gennaro Capano, Eusebio Calcaro, Luca Di Pietro e Marco Visciglio, quest’ultimo di professione avvocato: «Per avere partecipato, insieme a Capano Pasquale, Lanzieri Francesco, Masullo Bruno, Masullo Achille, Dente Rosario, Sacco Salvatore, Eusebio Luigi, Lamagna Marco e De Muro Antonio (nei cui confronti si è proceduto separatamente), ciascuno nella consapevolezza della rilevanza del proprio apporto causale e contribuendo alla realizzazione degli scopi del sodalizio criminoso con le modalità di seguito specificate, ad una associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie di frodi assicurative in danno di compagnie di assicurazioni, tra le quali quelle descritte ai capi di imputazione per i singoli episodi».

Poi il pubblico ministero passa ad analizzare le singole condotte e più in particolare quelle di coloro che vengono ritenuti i più attivi: «In particolare: Capano Pasquale, quale promotore e organizzatore della associazione, individuava e coinvolgeva nelle attività illecite i membri dell’associazione, procurando soggetti disposti a figurare nei sinistri stradali quali responsabili civili o danneggiati; manteneva i contatti con il meccanico incaricato di cambiare i pezzi dei veicoli per simulare i danneggiamenti con gli avvocati Lanzieri Francesco e Visciglio Marco, che redigevano le richieste di risarcimento danni dei sinistri stradali falsi; organizzava e coordinava le attività illecite impartendo direttive agli altri membri dell’associazione ed alle altre parti occasionali di sinistri stradali falsi, in relazione alle attività che ciascuno doveva di volta in volta eseguire (visite dai medici legali, perizie sui mezzi coinvolti nei sinistri, eccetera)».

L’unico isolano che farebbe parte integrante dell’associazione per delinquere per consumare una serie di truffe alle compagnie di assicurazioni è Giacomo Iacono, come risulta dalle indagini promosse dal pubblico ministero Siracusa: «Iacono Giacomo si prestava a figurare come parte di sinistri stradali mai verificatisi; collaborava strettamente con Capano sostituendolo in attività materiali (ad esempio accompagnando false vittime a visite medico legali); procurava automezzi assicurati alla data di verificazione del sinistro stradale falso».

I FALSI SINISTRI

E’ ricca la compagine degli isolani che hanno portato a compimento un episodio di danneggiamento fraudolento in danno di alcune compagnie di assicurazione che la polizia giudiziaria ritiene siano state consumate dal luglio del 2016: «Di Scala Maria, Scotti Ciro, Iacono Giacomo, Di Scala Giovanni Giuseppe, Iacono Rosita in concorso con altri, e in particolare con Capano Pasquale, nei cui confronti si è proceduto separatamente, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione, denunciavano un incidente stradale non accaduto, o comunque accaduto con modalità diverse da quelle denunciate e precostituivano elementi di prova e documentazione relativi al sinistro. In particolare: Capano Pasquale reperiva i soggetti disposti a fungere da parte danneggiante e danneggiata; su indicazione di Capano Pasquale, Scotti Ciro riferiva falsamente a personale della VBinvestigazione, delegata dalla Groupama Assicurazioni che in data 30 gennaio 2016, mentre si trovava a bordo del motociclo di sua proprietà Honda SH come terzo trasportato, Ciccarelli Raffaella, alla guida del motociclo, aveva investito un pedone, successivamente identificato in Di Scala Maria e che a causa dell’urto avevano riportato lesioni personali sia lui che Di Scala Maria. E Ciccarelli Raffaele e Di Scala Maria confermavano la falsa versione dei fatti fornita da Scotti Ciro; Di Scala Giovanni Giuseppe rilasciava dichiarazione scritta nella quale dichiarava di aver assistito al falso incidente stradale; Ricciardi Felice, consapevole della falsità delle predette dichiarazioni, redigeva e notificava alla Groupama Assicurazioni atto di citazione per conto di Scotti Ciro; Perna Gaetano trasmetteva alla predetta compagnia assicurativa lettera di messa in mora per il risarcimento del danno fisico subito da Di Scala Maria. La persona offesa Groupama Assicurazioni liquidava la somma complessiva di 7400 con un assegno dell’importo di euro 2300 comprensivo di euro 700 di onorari spedito allo studio legale Perna Gaetano per indennizzare le lesioni patite da Di Scala Maria e con un assegno dell’importo di euro 5100, comprensivo di 1300 di onorari, spedito allo studio legale Ricciardi Felice per risarcire in via transitoria le lesioni patite dal cliente Scotti».

L’INDAGINE

Una indagine che era iniziata presso la procura della Repubblica di Napoli Nord che si era avvalsa di alcune Compagnie dei Carabinieri dislocate sul territorio e che facevano capo a quella di Giugliano, nella cui zona si era manifestata una intensa attività tesa a creare delle messinscena per truffare le compagnie di assicurazioni. Quella indagine sfociò nel giugno del 2019 in un’ordinanza di custodia cautelare che venne firmata dal giudice per le indagini preliminari Nicola Erminio Paone che dispose diversi arresti domiciliari di soggetti già pregiudicati, ma soprattutto di personaggi insospettabili, tutti facenti parte di un unico nucleo associativo che di fatto si estendeva in tutta la provincia di Napoli. Fungendo l’isola d’Ischia uno dei capisaldi per riuscire a realizzare e a portare a compimento più sinistri stradali camuffati e raccontati da altrettanti testimoni falsi. I quali sottoscrivevano delle dichiarazioni scritte che venivano spedite ai liquidatori delle compagnie per rendere ancor più veritieri i danni causati. Che necessitavano di cospicui pagamenti. L’organizzazione si avvaleva anche di alcuni avvocati che avevano il compito di confezionare le citazioni da spedire in fretta e furia alle sedi legali delle assicurazioni. Questo tipo di attività si dimostrava più redditizia, in quanto le compagnie, oltre a pagare i danni causati, erano costrette a far fronte alle spese legali, che certamente in taluni casi non erano affatto poca cosa. Per la Procura tutto ruotava nell’ambito dei fratelli Capano e in questo giro vi era anche il nipote dell’ex amministratore del Bingo, tale Domenico Ambrosino. Un isolano purosangue, perché nato ad Ischia e residente a Forio. Come tanti altri che si annoverano nell’elenco che riportiamo a parte, ove viene riportata la residenza isolana di ognuno di essi.

L’isola d’Ischia era diventata, dunque, un vero e proprio fulcro centrale di questa organizzazione e tra i nomi dei partecipanti vi sono anche persone molto conosciute per aver svolto, o tuttora svolgono, attività imprenditoriali.