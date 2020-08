Maxi posto di blocco della polizia a Casamicciola. Controlli e fermi alla radice del molo di Casamicciola

Tutti controllati, impossibile sfuggire al maxi posto di blocco attivato dalle prime ore della sera ala radice del molo di Casamicciola Terme, lungo la litoranea. Gli uomini della Stazione di Ischia con un imponente impiego di uomini e vetture di pattuglia, ben quattro, ha sottoposto a controllo nell’area adiacente il secondo scalo gli autoveicoli mentre i mezzi pesanti, verificata la legittima circolazione necessarie, hanno proseguito la marcia.Altre sono state sottoposte. Affermo per ulteriori controlli. Verifiche a tappeto per intercettare il traffico nell’ambito del potenziamento dei controlli sulla legittimità degli spostamenti dell’utenza per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, rientri, viaggi e quant’altro ma anche per il divieto di sbarco dei soggetti provenienti dalla Regione Campania come da norma vigente oltre che per garantire una festività sicura all’insegna della tranquillità.Tanti I poliziotti che intimavano l’alt con la paletta, obbligando i conducenti degli autoveicoli di fermarsi e di accostare. Un vero e proprio filtro che incanalava le vetture sottoposte ai controlli prima di poter riprendere eventualmente il loro viaggio. Un posto di blocco a testimonianza dell’allerta massima per garantire un ferragosto sicuro.