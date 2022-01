Max Mara e non Ferragamo. Ma poco cambia | #4WD

Ieri un contatto di mio figlio gli ha inoltrato una foto che ho postato sui miei profili social: mi sono fatto ingannare dalla vetrofania di Salvatore Ferragamo, ma in realtà si trattava della showcase di Max Mara in Via dei Condotti a Roma. Un collegamento, questo, confermatomi anche da alcuni amici che hanno commentato comunque in modo estremamente positivo l’enorme visibilità per la nostra isola, che la nota maison reggiana aveva già “sfruttato” per la presentazione di una collezione improntata su un parallelo tra Roma e New York, tenutasi al termine della scorsa estate in quel del “Mezzatorre”.

Dando quindi a Cesare quel che è di Cesare, senza per questo dimenticare i fasti di quando proprio Ferragamo aveva ad Ischia un suo splendido negozio monomarca in Piazzetta dei Pini, non posso che ricordare con estrema nostalgia i bei tempi dello shopping al Corso Colonna e dintorni; e questo non solo rapportandomi a oltre mezzo secolo fa, ma anche al secondo ciclo dei negozi top, di cui la scomparsa de “La Caprese” del compianto “zio” Ernesto Federico rappresenta purtroppo l’inizio del declino.

Dal famigerato “Caterina Shop” della signora Tina Sammicheli, passando per la figura elegante ed austera di Luciano Marino e dei suoi “Dominique”, oggi bisogna dare atto alle famiglie Scaglione, Lambitelli e Grifo di aver meritato appieno il loro successo che dura ormai da lunghissimo tempo e che testimonia capacità, tenacia e coraggio di compiere scelte in linea con un mercato sempre più difficile da affrontare e con l’online che incombe. Così come a Lino Sgambati di Judith, a Giovanna Monti de “Il Mughetto”, a Patrizia Mattera di “Ritz”, alle sorelle Grazioso di “Stella di Mare” e a Tommaso Barricelli de “Il Pellicano” di essere riusciti, pur delocalizzati, a tenere altissimo il livello della loro offerta; parimenti a new entry come Carmine Marfè, inseritosi a pieno titolo con prodotti qualitativamente validi e non necessariamente costosissimi.

Dieci, cento, mille Max Mara ancora al nostro fianco!