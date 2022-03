“Matviyko è forte”: la storia di Mamma Ira e del piccolo Matviyko scappati dalle bombe di Kiev

Matviyko e Ira, la mamma, sono scappati dai bombardamenti di Kiev quattro giorni fa e, come altri cittadini ucraini, hanno trovato accoglienza in alcune famiglie ischitane. Matviyko è scappato dal dramma di Kiev e ha trovato ad Ischia ad accoglierlo tutto l’amore della nostra isola e delle donne ucraine che hanno eletto Ischia come la propria terra.

“Sono scappata da Kiev quattro giorni fa (al 10 giorno di guerra, ndr) – ci mamma Ira – e siamo scappati dal territorio bombardato in cui non riuscivamo nemmeno a dormire tranquilli. Mio marito è rimasto a proteggere il nostro paese. Anche i miei genitori sono rimasti lì, ma io sono scappata, con molto dolore, per mettere in salvo mio figlio. Voglio ringraziare tutti a Ischia per avermi accolta, che mi hanno aiutata e mi chiamano tutti i giorni per chiedermi se mi serve qualcosa anche per documenti. Tutti gli ischitani e ucraini mi aiutano.”

Come sono stati i primi giorni della guerra a Kiev?

“Quando è scoppiata la prima bomba non sapevamo se nasconderci o scappare. Non sapevamo come reagire e cosa prendere andando via. Se si aveva una casa o una attività, ora non si ha nulla, si deve scappare in un altro paese.”

Ci racconti le emozioni nel sentire la sirena di allarme per i bombardamenti?

“La prima volta non sapevamo cosa fare e ogni volta che la si sente si ha paura. Anche qui quando passano gli aerei ho paura e mi chiedo se siano nostri o non nostri. Psicologicamente è difficile tutto questo. E ci si chiede se si è in salvo o in pericolo. Speriamo che i nostri bambini crescono in pace per non vedere quello che stiamo passando noi, loro sono il nostro futuro e vogliamo la pace, che tutto si risolva.”

Il piccolo Matviyko è stato accolto dalla comunità e, in particolar modo, sia dalla Scuola calcio Real Academy sia dalla ludoteca Mondo di Alice.