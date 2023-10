Maturità ed attenzione per costruire continuità

Una vittoria dal sapore della continuità, che tiene alto il morale del gruppo in vista del prosieguo della stagione. Dopo il passo falso di Acerra e il netto successo in Irpinia, il Real Forio conferma il trend del Calise. Contro un Quarto Afrograd organizzato e improntato ad un gioco di rimessa, la squadra di Angelo Iervolino dimostra grande maturità e attenzione. C’è bisogno di una prestazione di tranquillità e di calma, in attesa dell’episodio giusto per sbloccare una gara tutt’altro che semplice. Il bunker flegreo può essere scardinato soltanto con la giocata di un singolo o con un calcio piazzato.

Detto, fatto. Ci pensa Sogliuzzo, con una geometria, a far crollare le certezze difensive degli avversari. Il vantaggio dei padroni di casa porta gli ospiti a scoprirsi maggiormente, ne approfitta il velocista Pistola che serve un pallone invitante a Filosa, bravo a spingere in rete e a raddoppiare qualche secondo prima dell’intervallo. Alla compattezza difensiva nella frazione iniziale segue un avvio di ripresa complicato per il pacchetto arretrato locale sugli stimoli dei ragazzi di Platone. Iacono e Cabrera vanno in affanno più di una volta, il contributo del centrocampo non è sempre puntuale e, proprio su un intervento non impeccabile, il Quarto Afrograd accorcia.

La rete manda in tilt per qualche secondo il Forio, abile però a rialzarsi e a restare concentrato. Ci pensa Di Costanzo, sul secondo assist di giornata di Pistola, ad insaccare per il tris. Nel finale, altre opportunità per arrotondare, ma Castagna spreca le due potenziali occasioni. Una partita di grande applicazione e di giusta personalità per gli uomini di Iervolino che si regalano una settimana serena in vista del prossimo appuntamento in campionato. La squadra infatti sarà impegnata in trasferta sull’ostico campo del Montecalcio, reduce dal blitz nella tana del Rione Terra e imbattuto nel torneo con cinque risultati utili di fila (3 vittorie e 2 pareggi).