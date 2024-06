Maturità al via con la prova di italiano, Valditara “Tracce abbordabili”

ROMA (ITALPRESS) – Con l’apertura delle buste con le tracce della prova di italiano hanno preso il via gli esami di Maturità 2024 che vedranno coinvolti 526 mila studenti. Sette le tracce a disposizione dei maturandi. Per quanto riguarda l’analisi del testo, si potrà commentare il brano di Luigi Pirandello “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” e la poesia “Pellegrinaggio” di Giuseppe Ungaretti. Quelle di analisi e produzione di un testo argomentativo sono incentrate su un testo tratto da “Storia d’Europa” dello storico Giuseppe Galasso, che invita a riflettere sull’uso dell’atomica; uu altro sull’importanza della Carta costituzionale in un testo di Maria Agostina Cabiddu; “Riscoprire il silenzio” della giornalista Nicoletta Polla-Mattiot. Quindi una traccia che riguarda il contesto internazionale e la storia recente e meno recente, sul cosiddetto “equilibrio del terrore”. Per quanto riguarda la Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, i maturandi possono scegliere tra “l’Elogio dell’imperfezione” di Rita Levi Montalcini e “Profili, selfie e blog” di Maurizio Caminito. “Saranno tracce interessanti e abbordabili. Non credo ci saranno traumi o particolari preoccupazioni. I ragazzi, prima di scrivere, devono riflettere e usare la brutta per impostare il ragionamento. Quindi esprimere i loro sentimenti per cogliere il significato profondo delle tracce di oggi”. Così il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenuto su Rtl 102.5 a pochi minuti dal via degli esami di maturità. “In generale l’esame non è particolarmente difficile, è più un passaggio di maturità. I ragazzi non siano condizionati dal voto, non è quello che qualifica la persona. Un 65 non deve demoralizzare” conclude.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).