Mattinata movimentata a Campagnano. Drammatico soccorso per una giovane donna

Mattinata movimentata a Campagnano nel comune di Ischia. Drammatico soccorso sanitario per una giovane puerpera del posto. Necessario il ricovero ospedaliero per traumi ed ecchimosi diffusi per la donna incinta in fase avanzata. La donna è stata trasportata d’urgenza al Rizzoli di Lacco Ameno . Qui, sottoposta alle analisi cliniche è mediche del caso, è stata affidata alle cure dei sanitari del PO. Riservata la prognosi. Dovrà essere sottoposta ad ulteriori indagini mediche.