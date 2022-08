Mattinata di test per le isolane. partitelle in famiglia per Ischia e Real Forio

Sarà una mattinata di test per Ischia e Real Forio che chiuderanno la settimana di allenamenti con partitelle in famiglia. Per la squadra gialloblù si tratta del completamento della terza settimana di pre-campionato, per la precisione diciassette sedute al netto delle giornate di riposo concesse da mister Buonocore. Invece per la squadra biancoverde quella che si chiuderà oggi è la seconda settimana di lavoro.

Avendo deciso di non incrociare i tacchetti tra di loro, preferendo evitare di andare in terraferma in un momento di gran confusione a bordo di traghetti e non avendo la possibilità di disputare partitine con altre isolane (il Barano ha iniziato da pochi giorni ed è ancora un cantiere), Ischia e Real Forio devono accontentarsi di soluzioni interne. Buonocore insisterà sull’undici che sta provando fin dal primo test di sette giorni fa a Pozzuoli, anche per verificare i progressi atletici dei suoi a otto giorni di distanza dal debutto ufficiale che avverrà domenica 28 agosto al “Mazzella” nel derby di coppa proprio contro il Real Forio. Per l’inizio del campionato, l’allenatore gialloblù spera di avere la rosa completa, con l’arrivo di un difensore centrale ma soprattutto dell’esterno destro. Il Real Forio dal canto suo ha sistemato il centrocampo e deve trovare un sostituto di Terracciano al centro della difesa, anche se al momento il duo isolano Monti-Iacono (non dimentichiamo i trascorsi in D di entrambi) dà determinate garanzie.

DUE “BIG” KO – Restando in tema di allenamenti congiunti, un modo per aggirare l’ostacolo regolamentare (per le amichevoli ufficiali c’è bisogno di versare una tassa oltre alla designazione di un arbitro federale), due big del girone A di Eccellenza sono uscite sconfitte con confronti con squadre di serie D. Un po’ come successo all’Ischia sabato scorso a Pozzuoli. Il Pompei ha ceduto contro l’Angri (nel primo tempo botta e risposta tra Tedesco e il grigiorosso Giordano, nella ripresa doppietta di Barone per il 3-1 finale), mentre l’Albanova “argentino” è stato sconfitto dal Real Agro Aversa. «Ottimo primo tempo dei biancazzurri, che detengono il predominio territoriale e sfiorano il gol in un paio di circostanze. Nella ripresa mister Ciaramella mischia le carte: il match prosegue sui binari dell’equilibrio, spezzato al minuto 86 dalla rete di Petricciuolo», è il breve commento al test pubblicato sui canali ufficiali della società di Casal di Principe. Abbiamo parlato di Albanova “albiceleste” perché il numero dei calciatori provenienti dal Sudamerica sono tre: dopo i centrocampisti Minutella e Negro, è arrivato l’attaccante Maximiliano Gallardo che quasi sicuramente giocherà al fianco di Orazio Grezio.