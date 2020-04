Mattia Rotondo: “Ero malato e mi avete visitato”. La gioia del “chierichetto” guarito dal Covid-19

Lo hanno offeso, lo hanno ridotto a “chierichetto” come se fosse un dispreggiativo, hanno esulato quando è stato ricoverato e, nei giorni della sua malattia, hanno innescato il peggior vociare. Insulti a chi crede, insulti a chi professa la sua fede e a chi, liberamente, ha deciso di vivere non da balordo, non senza fede, ma di riporre la sua fiducia in Dio.

Come se tutto questo, nel 2020, sia una colpa, una scelta grave o una condanna da subire. Un’onta da pagare e da immolare sull’altare di chi non “crede” o si innalza a giudice morale della vita degli alti.

Mattia Rotondo non ha perso mail il sorriso. E’ gioviale come sempre, ha avuto paura ma non gli ha dato spazio. Ha letto, ha ragionato e si è sentito colpito mentre era sotto i tubi e i caschi. Oggi è guarito ed ha lasciato l’ospedale Rizzoli. Ha salutato i sanitari e si ritrova, bacheche piene di auguri.

Per chi ha avuto l’onore di stargli, per quanto possibile vicino come chi scrive, questo sabato 18 aprile ha un sapore diverso. Non è quella vittoria umana della guarigione. Non è quella fin troppo semplice sensazione che tutto andrà bene, ma è la certezza che “tutto coopera al bene”, ma non perchè è un hashtag, ma perchè è una promessa della Bibbia!

“Non l’avrei mai immaginato: appena un mese fa – scrive Mattia sul suo profilo facebbok – venivo ricoverato in ospedale per sospetto Covid 19. L’ansia di quel momento era alta, fin dal primo momento nella tenda ero molto timoroso. Anche se il sospetto di questa malattia era palese ne avevo tutti i sintomi. Di certo non è stato bello vivere un mese in ospedale lontano fisicamente da tutti gli affetti. Vedevo solo persone vestite di bianco – continua – i medici avevano una loro fotografia sul petto, irriconoscibili tra loro ed indossavano mascherine e caschi di protezione….Di li a poco ho capito che quelle persone erano un dono di Dio… si Dio mi ha dato tanti angeli custodi che ogni giorno mi consolavano, specialmente quando dovevo mettere quell’orribile casco, ogni giorno ridevano insieme a me e mi hanno sopportato ascoltando le paure che avevo in quel momento, riuscendo a smorzare l’aria tesa che si era creata con un semplice sorriso che ti disarmava, ma sopratutto condividevano un pezzo di storia nella mia vita. Non sono Eroi, ma quei medici, infermieri e Oss sono Uomini e Donne che hanno deciso non di svolgere un mestiere, ma di fare una scelta di vita: quella di stare accanto ai più deboli. Un esperienza difficile da dimenticare, rimarrà indelebile nella mia mente ma sopratutto nel mio cuore, un esperienza che ancora di più mi ha aiutato a comprendere che l’Amore circola sempre.

Questi uomini non mi hanno portato medicine ma mi hanno dato il loro Amore. Dire grazie sarebbe un qualcosa di limitato a ciò che hanno fatto. “Ero malato e mi avete visitato”