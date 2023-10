“Mattia” resta con la mamma. Per ora. Ma quanta violenza gratuita!

Gaetano Di Meglio | La Corte di Appello di Napoli ha considerato il danno che i servizi sociali e la forza pubblica stavano arrecando al piccolo Mattia e ha sospeso il trasferimento del piccolo dall’amorevole e confortevole abitazione della mamma in una casa famiglia.

Il tribunale che ha disposto la sospensione del provvedimento violento in vista dell’udienza delle ore 11.00 del 25 ottobre ha preso atto di quanto l’avvocato Clotilde Di Meglio e l’avvocato Girolamo Coffari di Gilferraro, gli hanno rappresentato nel merito del decreto pronunciato dal Tribunale di Napoli dopo la camera di consiglio del 15 settembre 2023 comunicato dalla cancelleria del Tribunale in data 11 ottobre 2023.

LA SOSPENSIONE DEL PRELIEVO CON COERCIZIONE FISICA

Con ricorso depositato lo scorso 17 ottobre, si è attivato il processo di appello contro il decreto del Tribunale di Napoli. La mamma del piccolo Mattia, infatti, ha proposto istanza “urgente di sospensione inaudita altera parte del decreto suddetto per diversi motivi e, soprattutto, per il danno che l’esecuzione del provvedimento, così come disposto, avrebbe potuto abbattersi sul piccolo.

Nel frattempo, come i lettori de Il Dispari conoscono, nella giornata di mercoledì 18 ottobre si è verificato di tutto e di più, proprio ai danni del piccolo Mattia. Ma ripercorriamo i fatti attraverso l’atto che ha portato alla sospensione di questo estremo gesto di “violenza istituzionale”.

IL BIMBO STA BENE E STA DALLA NONNA, NESSUNA FUGA

Mercoledì (18 ottobre) la signora ha fatto pervenire ai servizi sociali un certificato medico del dott. Calise, pediatra che assiste il piccolo, nel quale si attesta che alle ore 15.30 ha visitato il minore e lo ha trovato in buona salute e, contestualmente, ha fatto sapere che il bambino si trovava presso l’abitazione della nonna, reperibile e rintracciabile”. Peccato che poi, invece, i Servizi Sociali abbiano suggerito alla stampa loro vicina di titolare come se la mamma col figlio fossero scappati e fossero stati “ritrovati”. L’iceberg di malafede che si riconosce in questa storia è molto ben visibile!

“Nonostante le rassicurazioni del caso – si legge nell’istanza accolta dalla Corte di Appello -, le Forze dell’Ordine si sono immediatamente presentate presso l’abitazione della signora al fine di prelevare il bambino, facendo intendere che sarebbero entrati in casa utilizzando la forza fisica (probabilmente entrando dal balcone), a questo proposito sono arrivati anche i Vigili del Fuoco per un sopralluogo. Si è recato sul posto anche il Sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale”

Una circostanza, questa della violenza e dell’uso della forza pubblica che lo stesso sindaco di Lacco Ameno aveva sollecitato a non usare ma, è evidente, c’era qualcuno che cercava di soddisfare il proprio io ai danni di un bimbo di 8 anni!

LA NECESSITA’ DI VEDERLO DALLA FINESTRA. PER METTERGLI PAURA. DELLA SERIE “ORA ENTRIAMO A PRENDERTI”

Tanto è vero che, nella stessa istanza si legge che “L’assistente Sociale ha chiesto e ottenuto che il bambino si affacciasse alla finestra per assicurarsi del buono stato di salute e che dimorasse effettivamente in loco” e, nonostante la comunicazione della famiglia lo stesso “Per tutta la notte e tuttora la casa è “piantonata” dalle Forze dell’Ordine ed è timore di questi difensori che si dia ordine di accedere forzosamente nel domicilio, utilizzando la coercizione fisica al fine di portare il piccolo in casa famiglia contro la sua volontà già nella giornata di oggi (ieri).”

Agli assistenti sociali, inoltre, è questo dimostra proprio come la base di questa storia non sia fondata su principi di correttezza umana, “si fa presente che il bambino, come già dimostrato e sostenuto in atti, potrebbe soffrire di gravi crisi di ansia se sottoposto a grave stress fino a giungere ad accusare crisi “emolitiche”. Vuoi vedere che agli assistenti sociali interessa solo riferire di quello che può essere confacente al loro disegno originario?

INTERESSI IN APERTA CONTRADDIZIONE

Nell’istanza poi accolta dalla Corte di Appello, tra l’altro si legge che “Pare a chi scrive che l’interesse mostrato dall’Assistente Sociale e dal Tribunale del primo grado di Napoli nell’assicurarsi del benessere del bambino, sia in aperta contraddizione con l’ipotesi di un prelievo forzato e violento, che causerebbe direttamente danni e traumi ad un bambino di soli otto anni. L’ingresso nel domicilio, forzando porte o finestre, finalizzato al prelievo di un bambino è un atto drammatico e sovradimensionato alle delicate questioni sottese al procedimento che mira al ripristino della bi-genitorialità.”

Nella loro decisione di accoglimento, i giudici della Corte di Appello hanno anche letto che “È innegabile la sproporzione fra lo spiegamento e l’impiego delle Forze dell’Ordine, l’ipotesi dell’ingresso forzato nel domicilio e dell’uso della forza e la necessità di dare esecuzione ad un provvedimento del Giudice civile che disciplina relazioni fra genitori. Secondo chi scrive queste problematiche andrebbero trattate secondo logiche collegate alla fragilità, ai diritti e ai superiori interessi dei bambini e non alle logiche giuridiche di automatismi esecutivi autoritari che si applicano ordinariamente con adulti che si sono macchiati di reati o che hanno posto in essere comunque gravi comportamenti antigiuridici.”

LA CASSAZIONE

Come giusto che sia, poi, l’avvocato Clotilde Di Meglio ha anche ricordato ai giudici dell’Appello che “la Suprema Corte (Cass. Civ. 9691/2022) ha già avuto modo di stigmatizzare il prelievo di bambini contro la loro volontà scrivendo che l’esecuzione coattiva del decreto della Corte d’appello (…) consistente nell’uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia, e a prescindere dai vizi del decreto come sopra rilevati, non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto. Tale arresto rappresenta un orientamento sufficientemente chiaro affinché il Giudice del merito possa assumere le decisioni idonee al fine di salvaguardare il preminente interesse del minore”.

Poi il cuore della decisione assunta dai giudici dell’Appello che hanno sospeso il cuore del provvedimento: “visto il fumus e soprattutto il periculum in mora, connesso al previsto uso della coercizione fisica tramite il servizio sociale per l’asporto del bambino, si insiste nell’istanza urgente per la sospensione del decreto 11.10.2023 inaudita altera parte” e così è stato!

Certo, lasciare le sorti di un bimbo ad un giudice del Tribunale Civile e non a quello dei Minori è tutto dire. La fotografia di uno Stato lontano, infame e lontano dai suoi cittadini.