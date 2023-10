Mattia Liccardo: “Al Rizzoli facciamo tanto. Ma lottiamo contro chi da Ischia manda i pazienti in terraferma ”

Gaetano Di Meglio | Ischia Cardiologia, Cuore dell’Isola è il titolo del convegno scientifico che ha acceso, per il sesto anno, i riflettori sul reparto di Cardiologia dell’Ospedale Rizzoli. Un momento di dibattito e riflessione nella due giorni al Re Ferdinando di Ischia, mette a confronto gli specialisti dell’Ospedale Rizzoli con la intera comunità isolana.

Sul palco sfilano tutti i protagonisti della cardiologia del Rizzoli e non, i quali, incontro dopo incontro, compongono il quadro generale di un reparto che funziona in un contesto, il Rizzoli, che non sembra riesca a “brillare”.

Anima dell’evento, anche per quest’anno è il dottore Mattia Liccardo.

Il suo impegno, riconosciuto e apprezzato da tutti, è mosso da una visione chiara, quella che si legge nell’abstract del convegno stesso: “Il presente incontro scientifico – scrive appunto Liccardo – tra Medici di medicina generale, Internisti, Pneumologi, Cardiologi, Infermieri, Farmacisti, Radiologi, Tecnici di radiologia e Ingegneri biomedici si pone l’obiettivo di divulgare le più recenti innovazioni tecnologiche nell’ambito della cardiostimolazione e rappresenta un importante appuntamento dell’attività formativa e scientifica sull’Isola di Ischia. La gestione del paziente cardiologico complesso, nella fase di follow up rappresenta una criticità di assoluta rilevanza per il reintegro sul territorio.

La sessione degli Ingegneri biomedici, che collaborano fattivamente con gli elettrofisiologi in sala e durante i follow up, sarà dedicata all’illustrazione dei nuovi algoritmi che utilizzano l’intelligenza artificiale. La struttura del convegno si articola in sessioni e verte su argomenti di stretta attualità, prevedendo ampi spazi per il dibattito e il confronto tra esperti. Una sessione è dedicata all’Area Nursing dato il ruolo fondamentale dell’Infermiere nell’impianto e nella gestione dei PICC nei pazienti fragili. Coinvolgimento delle istituzioni locali, Comuni, Regione ed ASL, nel rafforzamento dell’offerta ospedaliera nella realtà di una piccola isola che, almeno per la sanità deve essere riconosciuta zona disagiata”.

Alla giornata di apertura del convegno, era presente, insieme al dottor Liccardo e al dottor Quinto, anche il consigliere regionale Giovanni Porcelli, componente della IV Commissione permanente.

Dottore, finalmente archiviate le brutte notizie sulla sorte di questo reparto maltrattato da alcuni piani aziendali, oggi possiamo guardare con rinnovato (poco) entusiasmo al domani. Qui abbiamo lei e il dottor Sansone che da una vita vi prendete cura dei nostri cuori, tuttavia, leggendo il programma del convegno fa piacere che ci sia davvero tutto l’organigramma del Rizzoli, che in qualche modo, si metterà a confronto con gli specialisti. Qual è la mission dell’edizione del 2023?

«La mission di questo congresso giunto alla sesta edizione? Sono anni che facciamo questo sforzo di mettere a confronto, qui sull’isola d’Ischia, le esperienze dell’Ospedale Rizzoli e della Cardiologia in particolare. E che con la sessione di oggi (ieri, ndr) pomeriggio sarà messo in evidenza tutto il lavoro, di livello, che si compie, risultato assolutamente importante per l’isola. E, come dice spesso il dottor Sansone, dobbiamo dare visibilità al grande lavoro che si fa sia sull’isola sia in terraferma.

Lo sforzo di organizzare questo evento scientifico è quello di dire al mondo intero, al nostro piccolo mondo intero, quello che facciamo in ospedale. Un modo alternativo di essere cassa di risonanza per l’isola d’Ischia.

E, anche per questo, abbiamo chiesto con forza la vostra presenza, la presenza degli organi di informazione e di divulgazione che sull’isola di Ischia sono molto seguiti, perché sappiamo che dobbiamo confrontarci con questa realtà.

La vostra e nostra battaglia per l’ospedale pubblico è quella di lavorare contro tanti “assi” della sanità che vanno oltre il pubblico e vanno oltre la decenza. Noi siamo in grado di lavorare, al netto di qualche cosa che non facciamo adesso e che difficilmente si farà per il futuro (e mi riferisco in particolare alle emodinamiche, alla coronarografia, all’angioplastica d’urgenza perché servono condizioni diverse, realtà e standard che noi non riusciamo ad avere) offrendo una grande varietà di prestazioni cardiologiche. Siamo in grado di avere una elevata capacità professionale e di offrire alla comunità isolana importanti livelli anche di esperienze e di qualità del nostro lavoro.

Io in particolare mi occupo di elettrofisiologia. Sono sette anni che abbiamo cominciato questa sfida: aiutare i pazienti a superare i disagi da disturbi della conduzione elettrica del cuore e impiantiamo pacemaker e defibrillatori.

Il nostro lavoro coinvolge una popolazione residente di circa 70.000 abitanti che diventa anche di 200.000 in alta stagione. Una popolazione anziana, anche quella che dicevamo arriva come turismo, e che vive come normalità i disturbi del sistema di conduzione del cuore. Sono numerosi i pazienti che arrivano in pronto soccorso e che necessitano, molte volte, di un pace maker o di un impianto di defibrillatore o dei tanti altri esistenti. Sono sette anni che riusciamo a farlo, e lo facciamo bene.

Negli ultimi cinque anni abbiamo impianto oltre 500 dispositivi, con una media di oltre 100 l’anno. E di questo grande lavoro, spesso fatto senza i riflettori, ci ripaga il plauso e il riconoscimento dei nostri pazienti. Per noi, questa, è una grande e importante conquista. Poter contare sulla soddisfazione dei nostri utenti e dei nostri pazienti ci rende felici, sì, ma questo non basta perché c’è bisogno di attenzione e di sviluppare ancora di più questo settore. C’è bisogno di dare quel supporto sia dal punto di vista degli strumenti che delle attrezzature che servono a noi per effettuare questi interventi e realizzare queste procedure. Serve attenzione anche dal punto di vista proprio della presenza degli infermieri e dei medici.

Con lo sforzo di tutti, inoltre, abbiamo creato un ambulatorio per il “Follow up”. Può sembrare banale, ma questo è un servizio sociale! Pensate se dovessimo, in qualche modo, decidere di non farlo più. Pensate al grave disagio che si verrebbe a creare per chi non è più in condizioni umane per poter affrontare e sostenere un trasferimento in terraferma. Sarebbe un vero problema di tipo sociale.

Questa (ieri, ndr) mattina ho fatto l’ambulatorio e ieri abbiamo fatto la sala operatoria. Abbiamo eseguito due interventi e impiantato due defibrillatori a due ischitani. In ambulatorio abbiamo visitato 13 persone, quasi tutti ultrasettantenni ed ultraottantenni. Pensate se queste persone dovessero prendere l’aliscafo, il traghetto e recarsi in qualche struttura sulla terraferma. Assurdo!

Liccardo, poi, aggiunge: “Quest’anno abbiamo una sezione dedicata al lavoro delle procedure di secondo livello. Si definiscono così tutti quegli esami come l’ecotransesofageo che fino a qualche anno fa non era possibile realizzare per mancanza di attrezzature. Oggi, al Rizzoli, diamo anche questa risposta e questa opportunità a chi ne ha necessità. Così come realizziamo anche l’eco stress, che è un altro esame di secondo livello che serve per verificare la capacità di ischemia nei cuori dei pazienti cardiopatici.

Noi cerchiamo di fare tutto quello che è possibile fare con i mezzi a disposizione e direi anche con un livello di offerta assolutamente paragonabile a quello che si ha in terraferma e di questo sono assai soddisfatto. Con il dottor Sansone, devo dire che con l’ausilio del dottor Quinto che fa le funzioni di direttore sanitario, abbiamo avuto un letto operatorio nuovo. Arriverà, nei prossimi giorni, un operatore vascolare che ci permetterà di avere un letto idoneo per queste ulteriori procedure. Da un anno possiamo contare su un dispositivo che ci consente di posizionare i fili nel cuore, per capirci, nel posto giusto. Un apparecchio di ultima generazione.

Però noi chiediamo ancora di più e la presenza del consigliere regionale Giovanni Porcelli, che ho voluto fortemente, ad Ischia serve anche a questo.

A dare l’attenzione su questa che è un’isola che ha i suoi disagi.

ACCOMPAGNATI DALLO SCIROCCO

Facciamo questo congresso da anni e purtroppo in questo periodo puntualmente siamo capaci di trovare lo scirocco. Ogni volta, però a testimonianza del fatto che c’è una difficoltà, che c’è un problema per cui l’isola deve essere vista anche da questo punto di vista. Esiste un disagio legato al mare e legato al territorio. E c’è anche la montagna in un’isola di mare, con tutte le difficoltà quindi della montagna e del mare. Quindi l’attenzione che noi da anni cerchiamo con questo evento da parte delle istituzioni, la Regione e l’Asl in primis, è proprio quella di valutare questi aspetti e metterci in condizione di poter svolgere il nostro lavoro.

Noi abbiamo in questi ultimi cinque anni fatto gli interventi di cui abbiamo parlato sopra e anche combattendo contro tanti medici, devo dirlo, purtroppo, che sull’isola amano, dopo aver visitato i pazienti, mandarli in terraferma.

Noi siamo una struttura pubblica e possiamo solo assicurare la nostra professionalità, un lavoro fatto bene e null’altro. Chi è in grado di fare altre offerte, ovviamente, è vincente, perché noi non possiamo offrire più nulla oltre alla professionalità e alla capacità di fare delle cure.

Attorno al nostro ambulatorio girano un migliaio di utenti quasi tutti residenti. In un anno vediamo circa 1000 persone portatrici di problemi di defibrillatore o di altri, questo è un servizio importantissimo. Tuttavia, tutti, sappiamo bene quali sono le nostre vere problematiche. Noi mettiamo il nostro meglio ma le criticità sono quelle che sono ben note e sono sia strutturali sia in termini di personale. A Ischia non ci vuole venire nessuno perché c’è il mare e questo è il problema fondamentale»