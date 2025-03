Mattera carica l’Ischia in vista della Fidelis Andria: “Possiamo affrontarli a viso aperto, all’andata siamo stati un po’ sfortunati”

Una stagione vissuta sulle montagne russe a causa di fattori esterni, ma lui c’è sempre stato e non ha mai mollato. Nelle ultime gare è diventato una certezza e, complice anche una condizione migliorata nel girone di ritorno, ha dato continuità alle prestazioni. Giuseppe Mattera è uno dei leader dell’Ischia Calcio e, grazie altresì alle sue prestazioni, con l’aiuto della difesa a tre, sta contribuendo alla scalata verso la salvezza.

Per i gialloblù è stata una domenica di riposo, con il campionato di Serie D che si è fermato per l’ultima sosta stagionale. Sull’isola, tuttavia, si sta già pensando al prossimo impegno: “Questi quindici giorni ci aiutano a lavorare bene, a preparare questa sfida importante che abbiamo contro la Fidelis Andria.

Dobbiamo lavorare e applicarci in base alle indicazioni del mister, per preparare questa gara nel migliore dei modi”, ha spiegato il centrale ischitano.

Al Mazzella sarà sfida alla quarta della classe, la Fidelis Andria, che però non sta attraversando un periodo particolarmente brillante. I biancazzurri sono reduci da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite, ma Mattera ha avvisato l’ambiente: “Sappiamo che l’Andria è una squadra forte, partita con l’obiettivo di vincere il campionato. All’andata abbiamo dimostrato di poterla affrontare a viso aperto, tranquillamente. Nella gara disputata lì siamo stati un po’ sfortunati. Prepariamo il match come abbiamo sempre fatto”.

L’importanza della difesa e delle scelte tattiche

Per l’Ischia non è stata una stagione lineare, non sono mancati momenti delicati, ma il traguardo è ormai ad un passo: “È stata un’annata un po’ travagliata per tutte le questioni che sono successe. Dal canto nostro, dobbiamo pensare a conquistare questi 5/6 punti che servono per chiudere il discorso legato alla salvezza con tranquillità e con qualche partita d’anticipo”.

Le difficoltà, secondo il difensore gialloblù, sono riconducibili soprattutto all’assenza del Mazzella, che ha complicato i piani e costretto la squadra a scegliere temporaneamente l’impianto di Forio: “La questione stadio è stata quella principale. Quando una squadra si allena sul proprio campo, senza andare altrove, è fondamentale. Lavorare sul campo ti permette di conoscerne gli aspetti, le dimensioni e tutto il resto. Credo sia stato questo il fattore principale”.

Mattera ha parlato anche della ritrovata compattezza del reparto arretrato, con la scelta della linea a tre che sta premiando la formazione di Foglia Manzillo: “Ad oggi, secondo il mio pensiero, bisogna continuare con la difesa a tre. Mancano poche partite, cambiare modulo sarebbe sbagliato, però è un mio pensiero. Non so quali siano le decisioni del mister in futuro. Se fossi allenatore, cambierei pochissimo. Siamo alla fine della stagione, muovere qualcosa potrebbe essere rischioso”.

Mattera si è concentrato pure sul feeling con i singoli: “Con Errico abbiamo già lavorato insieme in passato, lo conosco bene. Per quanto riguarda Chiariello e Pastore, per me sono due ottimi difensori. Chiariello si allena sempre, non salta mai un giorno di allenamento, sta davanti e tira il gruppo. È un ragazzo che va apprezzato. I giovani devono seguirlo perché è un professionista”.

Un simbolo per l’Ischia, con un occhio al futuro

L’esperienza del calciatore isolano va ad affiancarsi alla crescita quotidiana dei giovani, motore della Serie D e uno dei punti fermi del progetto del club: “Gli errori dei giovani si vivono normalmente, nella nostra categoria c’è la quota under e il più grande, a livello mentale, deve calarsi in questa realtà. I giovani sono fondamentali per il campionato e per la squadra, bisogna indirizzarli sulla strada giusta. È come un rapporto padre-figli”, ha affermato Mattera.

Il suo rientro a casa è stata una delle notizie più importanti durante il calciomercato estivo e il centrale ha raccontato perché ha scelto di firmare per la società del presidente Taglialatela: “L’ho detto già in precedenza. Alla mia età, per continuare a giocare, devi avere stimoli importanti. Non gioco tanto per farlo, devo avere stimoli e voglia. Sono tornato ad Ischia perché è un posto che può darmi tutte queste situazioni”.

Nel suo futuro ci sarà ancora il calcio, ma in un’altra veste, magari quella di allenatore. “Il corso è un po’ pesante, ma è importante perché fa capire come svolgere un determinato compito, che è quello dell’allenatore. Per quanto riguarda il mio futuro, non so rispondere cosa farò il prossimo anno. Ho fatto un passo in avanti per cercare di restare nell’ambiente calcistico”, ha rivelato Mattera, che non ha ancora sciolto le riserve in vista della prossima stagione.



All’undicesima stagione con la casacca gialloblù, il quarantunenne, guida per gli under e punto di riferimento anche per gli over, cercherà di migliorare ulteriormente i suoi numeri. Sono 310 le presenze totali in gare ufficiali con l’Ischia, che lo rendono il settimo calciatore con più gettoni nella lunga storia del club. La sua prima presenza in partite ufficiali risale al settembre 2001, in occasione della sfida contro il Barano in Coppa Italia Dilettanti Campania. La prima apparizione tra i professionisti con il team ischitano è datata agosto 2013. Le reti complessive con l’Ischia sono diciassette, l’ultima quasi dodici anni fa: era il 23 maggio 2013, quando segnò nel poker rifilato al Bra nella semifinale di Poule Scudetto. Un cammino lungo, costellato di successi e sacrifici, che lo ha reso un vero simbolo del club e dell’intera comunità calcistica ischitana.