In questo caldo weekend di giugno sono tanti i vip avvistati sulla nostra isola.

Ecco Matteo Politano, calciatore del Napoli, che ha scelto Ischia e in particolare i Maronti per una domenica tra amici. In tanti lo hanno riconosciuto in spiaggia e hanno approfittato per immortalare l’attimo con in sorridente selfie.

Intanto Matteo, sempre molto “social” ha condiviso una stories Instagram con una foto di gruppo e, riconoscibilissimo, il panorama dei Maronti.