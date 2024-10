Mattarella “Vigili del fuoco indispensabili per sicurezza Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un piacere incontrarvi. Sapere che c’è in cielo qualcuno che vigila sulla sicurezza è rassicurante per tutti noi, grazie per quello che fate”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza della componente aeronautica del Corpo dei Vigili del Fuoco, in occasione del 70esimo anniversario.“Il corpo dei reparti di volo dei Vigili del fuoco è uno strumento di eccellenza della Repubblica, con una grande quantità di interventi richiesti, già oltre mille in questi primi dieci mesi dell’anno. Questa è un’occasione per ringraziarvi per quanto fate. E’ indispensabile la vostra attività – ha aggiunto il capo dello Stato -. Gli incendi funestano di frequente il nostro Paese e gli interventi di soccorso sono un indispensabile elemento della sicurezza. La vostra è una componente essenziale del corpo dei Vigili del fuoco, che richiede amore per il volo, perizia, specifica professionalità nelle operazioni di spegnimento degli incendi. Ringrazio tramite voi l’intero corpo dei Vigili del fuoco, anche rinnovando il cordoglio per i tanti che hanno perso la vita nel servizio o per chi è rimasto con difficoltà fisiche”.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).