Mattarella, tertium non datur! | #4WD

I governatori Fontana e Zaia puntano a una riapertura imminente; il secondo dei due vorrebbe addirittura anticipare il termine del 4 maggio. Il collega De Luca, invece, minaccia di chiudere i confini della Campania se le due regioni più colpite dal coronavirus si riaprissero, per così dire, al mondo.

Al di là delle conferenze stampa con trenta microfoni e dei proclami ad effetto da utilizzare come titolo del giorno, è un dato di fatto che lentamente, in tutta Italia, i dati relativi a contagi e decessi stanno cominciando a diventare sempre più confortanti. Tuttavia, anche nella nostra regione le teorie sono contrapposte, perché se da una parte il presidente-sceriffo ha (forse giustamente) paura di allargare le maglie e perdere l’effetto positivo della sua severità, dall’altra questo genere di politica impedisce ad un’economia già fortemente martoriata di intravedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel.

Qualsiasi forma di eccesso, di potere come di democrazia, non rappresenta mai la strada migliore. “In medio stat virtus”, dicevano i nostri progenitori latini. E la via mediana, nel caso dell’Italia (non solo della Campania) consiste nel rendere carrabile quanto prima la strada della normalità, ma con regole ben precise e sensate, risorse concrete e importanti e, soprattutto, con quella severità nei controlli pronta ad arginare il nostro innato istinto di ricerca del classico inganno per aggirare l’ostacolo di ciò che torna scomodo.

La competenza è il requisito essenziale per ripartire nel modo migliore, il condimento di una minestra finora sciapa, i cui ingredienti sono le innumerevoli contraddizioni di un ponte di comando affidato a burocrati e teoreti totalmente inadatti ad occuparlo. E ancora una volta, sta mancando in questa fase l’apporto del Presidente della Repubblica, che con la giusta solerzia avrebbe il dovere di assumersi la responsabilità di imporre nuove linee guida, o cambiare comandante e ufficiali. Delle due l’una!