Mattarella “Superare resistenze sul tetto al prezzo del gas”

SKOPJE (MACEDONIA DEL NORD) (ITALPRESS) – “Di fronte a questo sconsiderato aumento delle tariffe energetiche l’Italia ha già proposto quattro mesi fa il tetto al prezzo del gas. E’ urgentissimo procedere superando le ultime resistenze che vi sono nell’Unione Europea, perchè questo significa porre le famiglie italiane al riparo dalle speculazioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Skopje, nel corso della conferenza stampa dopo l’incontro con il presidente della Repubblica di Macedonia del Nord, Stevo Pendarovsk.“A questo si aggiunge l’opera dell’Italia di affrancamento dal gas russo, per evitare che il gas e l’energia divengano non più un elemento di contrattazione economica ma uno strumento di pressione politica o di speculazioni. L’Italia sta velocemente procedendo per diventare del tutto indipendente dal gas russo”, ha aggiunto Mattarella.

– foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).