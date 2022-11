VARESE (ITALPRESS) – “Nell’Unione Europea l’integrazione va costruita continuamente, giorno per giorno, non soltanto perchè tuttora sia incompleta, ma anche perchè mutano le condizioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università dell’Insubria, a Varese.“In Europa ci sono due tipi di Paesi: quelli piccoli e quelli che non sanno ancora di essere piccoli. Richiedono integrazione tutte le sfide più importanti che abbiamo di fronte, e nessun Paese, anche il più forte politicamente ed economicamente può affrontarle da solo. Serve un’azione comune azione nell’ambito continentale. Questo è il nostro compito oggi”, ha sottolineato Mattarella.

