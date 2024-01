Mattarella “Intensificare la collaborazione con il Kazakhstan”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ per me un privilegio dare il benvenuto a lei e alla delegazione che la accompagna. Per la Repubblica Italiana è un onore averla qui in Italia e per me è un gran piacere averla qui al Quirinale per questo nostro incontro. Questa sua prima visita ufficiale in Italia che corona una serie di incontri di alto livello, di visite che vi sono state che sono il segno della grande collaborazione che c’è tra Kazakhstan e Italia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il presidente della Repubblica del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev.“Una collaborazione che si sviluppa sotto vari profili, politico, economico, culturale, e che noi desideriamo intensificare il più possibile”, ha spiegato il capo dello Stato, sottolineando il “rapporto di partenariato di valore strategico”, che è accompagnato da “una sintonia, una consonanza sul piano delle relazioni internazionali”. “Kazakhstan e Italia sono legate ai principi dell’Onu, al principio del multilateralismo – ha detto ancora Mattarella rivolgendosi a Tokayev -. Tutto questo rende facile la nostra collaborazione che lei ha così efficacemente sottolineato. Il nostro rapporto economico è intenso, come lei ha ricordato”.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).