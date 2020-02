Mattarella “Dal volontariato energia irrinunciabile per la società”

PADOVA (ITALPRESS) – “Un prestigioso riconoscimento alla città, alla sua cultura di solidarietà, alla storia di donne e uomini che hanno lasciato tracce preziose e aperto strade su cui altri hanno potuto poi camminare”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato Padova, nel giorno della sua investitura ufficiale a capitale europea del volontariato. “Al tempo stesso – ha aggiunto – è una responsabilità, un impegno che Padova assume affinché questi mesi non si limitino alla pur legittima celebrazione di tante positive esperienze, ma rappresentino un avanzamento per l’intero Paese, una stagione di crescita collettiva”. “La passione sconfigge l’indifferenza, che inizia nei confronti delle difficoltà e delle sofferenze degli altri e che, nella storia, è giunta a manifestarsi. Il volontariato è votato alla fratellanza e alla pace. Per sua natura è portato ad alzare lo sguardo oltre i confini del proprio Paese, per guardare all’umanità. È una energia irrinunziabile della società. Un patrimonio generato dalla comunità – ha detto ancora Mattarella – che si riverbera sulla qualità delle nostre vite, a partire da quanti si trovano in condizioni di bisogno, o faticano a superare ostacoli che si frappongono all’esercizio dei loro diritti”.

Particolarmente sentito poi il suo riferimento a Silvia Romano: “Desidero ribadire qui l’apprensione per le sorti della giovane rapita in Kenia mentre svolgeva la sua opera generosa di solidarietà e di pace. Da Padova capitale del volontariato non può mancare per lei il nostro pensiero che si unisce al costante impegno delle iatituzioni per ottenerne la liberazione”, ha concluso il capo dello Stato.

