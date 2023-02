Massi a Casamicciola, ecco il modulo per la richiesta. IL MODULO

Si informa che l’Ordinanza n. 6 del 16 febbraio 2023 del Commissario Delegato ex OCDPC n. 948/2022, avente ad oggetto “Misure riguardanti il riuso dei materiali litoidi e lignei derivanti dagli eventi catastrofici del 26 novembre 2022 e misure relative ad ulteriori interventi emergenziali”, prevede la cessione gratuita dei massi e dei legni derivanti da alluvione in favore dei proprietari degli immobili a destinazione abitativa e produttiva ubicati nel Comune di Casamicciola Terme, con le modalità che di seguito si riportano.

Le richieste di cessione dei suddetti materiali saranno evase con cadenza quindicinale secondo l’ordine cronologico di ricevimento e sino ad esaurimento, con priorità per coloro che hanno subito danni durante gli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e 26 novembre 2022.

Il quantitativo da corrispondere sarà stabilito dal Comune sulla base delle richieste e della disponibilità dei materiali stessi. Laddove l’intervento da realizzare richieda autorizzazioni in virtù della vigente disciplina urbanistico-edilizia, il ritiro dei materiali litoidi potrà avvenire solo dopo il rilascio delle stesse.

I materiali saranno destinati ad un uso esclusivamente privato e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi od utilizzati per attività aventi fini di lucro; a tal proposito verranno adottate idonee misure di controllo sul corretto utilizzo dei materiali secondo le finalità indicate nella domanda.

Il ritiro dei materiali da parte dei beneficiari avverrà secondo tempi e modalità che saranno stabiliti e comunicati agli stessi dalla società AMCA. Si allega il modulo di richiesta da compilare e trasmettere al Protocollo Generale del Comune tramite consegna allo sportello o tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comunecasamicciola.it