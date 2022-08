Massacrato di botte all’alba nell’inferno di Corso Vittoria Colonna

L’altra sera è toccato ad alcuni giovani ventenni isolani, questa mattina, invece ad un ragazzo di colore che camminava per Corso Vittoria Colonna e, forse, rincasava. La solita comitiva di vacanzieri agostani in giovane età e in formazione branco, ha pestato il primo che hanno trovato a tiro.

Tutta la zona è stata risvegliata dalle sirene delle auto che hanno raggiunto Piazzetta San Girolamo dove, però, i vacanzieri se la sono date a gambe levate e hanno fatto perdere le loro tracce. Sui fatti stanno indagando i Carabinieri di Ischia che hanno già visionato diversi filmati dalle numerose telecamere di sicurezza che sono presenti in zona.

Nelle sere scorse, gli imprenditori del Coquille sono stati raggiunti ben oltre la mezzanotte dalla Polizia di Stato che ha bloccato la musica. Qualcuno pensava che l’essere chic gli evitasse di rispettare le ordinanze.