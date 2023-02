Massacra di botte compagna e figlia, arrestato 41enne di Forio dai Carabinieri

Ubriaco, un 41enne di Forio, torna a casa e picchia moglie e figlia. Stringe con una mano al collo, fa leva sulla gola e sbatte la moglie contro una parete, non sazio, agguanta la figlia di 2 anni, la solleva e poi la scaglia a terra come un sacco. Presto arrivano i carabinieri con il Luogotenente Sergio De Luca e fermano la furia di questo nemico in casa. La donna viene ricoverata al Rizzoli e dimessa con una prognosi di 7 giorni, la piccolina, invece, è ancora ricoverata in ospedale ed è in osservazione ma non è in pericolo di vita.

Una storia di violenza domestica, di aggressione continua e di vessazione che, purtroppo, va avanti da tempo come emerge dal racconto dei Carabinieri. 4 anni di incubo per questa donna, compagna e mamma che non trova il coraggio e il sistema-paese che le consente di liberarsi e di andare oltre. Subisce, subisce, subisce, subisce le ira del marito. Solo ieri notte, dopo l’ennesima aggressione e dopo l’ascolto dei Carabinieri di alcuni familiari che hanno raccontato il passato di paura, si è decisa a denunciare l’uomo con cui conviveva da 4 anni e il padre della bimba.

Da due anni, in quella casa c’era anche lei, una dolce bambina che avrebbe dovuto attenuare l’inspiegabile odio di questo uomo contro la sua compagna. E’ sera quando rientra a casa, ubriaco e, per per l’ennesima volta discute con la compagna.

La discussione degenera, lei capisce tutto, abbraccia la bimba, le copre gli occhi e attende che la rabbia e l’ira dell’uomo che la odia quando è ubriaco e che abita con lei si sarebbe nuovamente abbattuto su di loro. Passano pochi istanti e le stringe una mano al collo, fa leva sulla gola e la sbatte contro una parete mentre parte una lunga serie di imprecazioni, offese e la promessa di ogni male.

L’orco ne ha ancora. Agguanta la piccola, la solleva con un mano e poi, con tutta la forza che ha, la scaglia a terra. Come un sacco. Come un rifiuto. La testolina della bimba di 2 anni batte forte sul pavimento e perde i sensi.

Le urla fanno il giro del quartiere, i vicini chiamano il 112 e i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Stazione di Ischia arrivano rapidi. Lo arrestano e allertano il 118. L’autoambulanza porta via le due donne al Rizzoli, la volante porta lui in caserma ad Ischia e poi a Poggioreale e dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati (perché commessi anche in danno di minore), lesioni personali aggravate e minaccia aggravata.