Mascherine monouso, parte la distribuzione gratuita del gruppo “Insieme per Forio”

I consiglieri comunali di minoranza e gli attivisti del gruppo “Insieme per Forio” comunicano ai propri cittadini la distribuzione gratuita di mascherine monouso per le famiglie che si trovano in urgente bisogno dei dispositivi di protezione. Un familiare per famiglia potrà recarsi presso i seguenti punti vendita per il ritiro di una mascherina gratis a famiglia fino ad esaurimento scorte:

-Edicola Di Lieto Carlo in piazza Marina (difronte il bar La Lucciola) – Forio, aperta solo la mattina dalle ore 10.00 alle 13.00;

-Centro Tim Mario Pero in via G. Castellaccio n. 61 – Forio;

-Tabaccheria Battaglia in piazza S. Leonardo, frazione di Panza – Forio.

E’ possibile, inoltre, descrivere altre proprie necessità al seguente indirizzo e-mail: sosforiocovid19@gmail.com

Si ringraziano i suindicati esercenti per la propria disponibilità.