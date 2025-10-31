Martusciello torna in bianconero con Spalletti: alla Juve si ricomincia parlando un po’ …ischitano

È un ritorno che profuma di rivincita quello di Giovanni Martusciello, che si rimette la tuta bianconera dopo la parentesi amara sulla panchina della Salernitana. L’esperienza granata, finita troppo in fretta e senza soddisfazioni, gli ha lasciato addosso la consapevolezza che nel calcio il confine tra gloria e disfatta è sottile quanto una riga di gesso sull’erba.

Spalletti lo sa bene, per questo non ha avuto dubbi: per rimettere in sesto la Juventus serviva anche lui, l’uomo di fiducia, il tecnico che non alza la voce ma sa farsi sentire.

Martusciello arriva a Torino con lo sguardo di chi ha imparato più nelle difficoltà che nei trionfi. Sa cosa significa perdere lo spogliatoio, sa quanto pesano le attese di una piazza e sa anche che a certi livelli la differenza la fanno i dettagli. Proprio per questo Spalletti lo considera indispensabile: perché è il suo contrappeso, la mente lucida nei momenti di pressione, l’allenatore nell’ombra che tiene dritta la barra quando le onde si alzano.

Alla Continassa lo ritrovano più maturo, più concreto. Qui, cinque anni fa, aveva già condiviso lo scudetto con Sarri, in una stagione tesa ma vincente. Ora torna con un compito più complesso: aiutare Spalletti a ricostruire una squadra che ha perso identità, ritmo e fiducia. La Juventus che eredita l’ex ct è un gruppo smarrito, reduce da mesi di confusione tecnica e mentale. Dopo l’altalena tra Motta e Tudor, i bianconeri hanno ritrovato il sorriso solo contro l’Udinese, ma la strada per tornare grandi è ancora lunga.

Il nuovo staff ha già impostato il lavoro: si riparte dal 4-2-3-1, il marchio di fabbrica di Spalletti, ma adattato ai giocatori disponibili. Il tecnico toscano punta forte su Vlahovic, che ha dichiarato di sentirsi responsabilizzato e pronto a guidare la squadra, mentre cerca di ritrovare la miglior versione di Koopmeiners, finora lontano dalle aspettative. In difesa, in attesa del recupero di Bremer, si va verso una coppia Gatti-Kelly, con Cambiaso e Kalulu sugli esterni, mentre davanti il simbolo della nuova Juventus sarà Kenan Yildiz, tornato al gol e già benedetto dai tifosi.

Il lavoro non manca e il tempo è poco: otto mesi di contratto, poi si vedrà. Ma con Martusciello al fianco, Spalletti ha riportato a Torino qualcosa che alla Juve mancava da tempo: la sensazione di una guida vera, di un gruppo tecnico che parla la stessa lingua e che lavora con convinzione.

E forse, tra i corridoi della Continassa, qualcuno ha già avuto la sensazione che questa non sia solo l’ennesima svolta. Potrebbe essere l’inizio di una nuova Juventus: meno brillante nei proclami, ma finalmente concreta. Una squadra che vuole tornare a vincere, e che, con Spalletti e Martusciello insieme, ha deciso di provarci davvero.