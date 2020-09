Martina Mirabella: «La diabetologia polo fondamentale che va preservato»

Gaetano Di Meglio | Il caso del centro di diabetologia a Ischia è al centro dell’attenzione, dopo la notizia della paventata “soppressione”. Per tale motivo ne abbiamo parlato con la dott.ssa Martina Mirabella, nutrizionista e candidata isolana al Consiglio regionale con la lista “De Luca Presidente”. La Mirabella infatti intende impegnarsi per dare risposte rassicuranti e proprio ieri si è incontrata con il governatore della Regione Campania per discutere di questo problema che assilla l’utenza isolana.

«Da quando, da qualche giorno, si è diffusa la notizia della “soppressione” della diabetologia, che poi non é stata una vera e propria soppressione, gli utenti hanno espresso timori e lamentele – dichiara -. Bisogna tenere presente che sull’isola i diabetici sono numerosi, circa 2400 che frequentano il centro».

Di sicuro c’è stato un ridimensionamento del servizio, con inevitabili ripercussioni negative sui pazienti. Una situazione che non è sfuggita alla Mirabella: «Il medico in servizio in precedenza, il dott. De Luca, é stato trasferito (notizia nota da almeno 2 mesi, ndr) e la sostituta, la dott.ssa Guerra, è presente a singhiozzo non garantendo continuità. Anche se può sembrare un piccolo problema, futile, è vero invece il contrario. Non si tratta di un piccolo settore sanitario, ma di un centro che raccoglie una vasta utenza e costituisce un polo fondamentale. Se si parla di potenziamento dei servizi sanitari, non possiamo credere che l’attività di centri così importanti venga sospesa».

Martina Mirabella ha evidenziato al governatore De Luca i timori dell’utenza isolana: «Vi é la paura e la preoccupazione che l’intero polo pian piano venga trasferito dalla struttura pubblica a strutture private».Una privatizzazione che sicuramente rappresenterebbe un fatto gravissimo, ma la candidata isolana intende battersi per spazzare via timori e incertezze: «Rientra nella competenza della Regione fare non solo chiarezza, ma anche e soprattutto prendere le giuste decisioni».

Di qui la decisione di incontrare il governatore e, per l’appunto, ieri mattina, si è tenuto un incontro riservato.La necessità di una creare una linea di ascolto diretta e una linea operativa che non lasci l’interlocuzione e la presentazione dei problemi del territori ad intermediari o rappresentanti: «Con il governatore – conclude Mirabella c’è stata subito sintonia. Abbiamo focalizzato il problema e, sono sicura, riusciremo a dare all’isola e ai pazienti le risposte migliori. Come professionista, infatti, ho portato a De Luca la testimonianza dei miei pazienti e delle loro difficoltà. Resto fiduciosa per l’esito positivo dell’incontro».