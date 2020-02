Martedì grasso: l’isola si prepara a festeggiare il Carnevale tra maschere e balli

Mancano davvero pochi giorni al Carnevale, al bellissimo e coloratissimo “Martedì Grasso” che fa divertire grandi e piccini.

Maschere di ogni tipo, dal classico Arlecchio a Spiderman, passando per Zorro e Batman coloreranno le strade dell’isola di Ischia con tante attività create per far divertire, in modo sano e sicuro, ragazzi di ogni età.



Partiamo dagli eventi che coloreranno la domenica di Carnevale, il 23 febbraio. A Forio,in piazza San Gaetano, con il patrocinio del comune di Forio, le realtà sociali “Associazione Genitori Autismo Ischia”, Asat, ZeroSei, I.sole d’Amore e Centro Giuseppe Natale presentano “Carnevale Insieme”. Dalle ore 10.30 alle ore 13.30 nel cuore del comune di Forio vi sarà animazione e inclusione completamente gratuita secondo il seguente programma: accoglienza e baby dance, spettacolo di magia, spettacolo bolle, laboratori ludici, personaggi animati, giochi e balloon art, spettacolo uomo nel pallone, il tutto realizzato con Party Tres Jolie.

Martedì Grasso, il25 febbraio, poi, vi saranno tantissimi eventi in giro per l’isola!

Iniziamo da Barano dove ci sarà, dalle ore 10.30, in Piazza San Rocco, l’evento patrocinato dal comune di Barano dal titolo “Carnevale in Piazza” con animazione per Bambini, balli, zucchero filato, palloncini, sfilata e premiazione delle maschere più belle con la presenza degli operatori di Fantasilandia.

Restiamo a Barano dove, dalle ore 15.00, presso l’Auditorium delle Scuole Medie di Barano “ICS Anna Baldino” prenderà il via la grande Festa di Carnevale, organizzata dalla Croce Rossa Italiana sede di Ischia. Con ingresso gratuito i bambini potranno prendere parte a diversi giochi, essere coinvolti nel Truccabimbi e ascoltare la musica di Pask Dj, oltre che gustare in ricco buffet.

Spostiamoci ora a Casamicciola Terme dove,sempre il25 febbraio,vi saranno vari eventi per bambini. Sarà davvero un martedì grasso da ricordare quello che si celebrerà a Casamicciola Terme, un Carnevale destinato ad essere una “full immersion” nel divertimento con due appuntamenti, uno mattutino e l’altro pomeridiano, per la gioia di grandi e piccini. Alle 10.30 del 25 febbraio lo start con la magica parata: mascotte con i personaggi d’animazione più amati dai bambini sfileranno da Perrone percorrendo Piazza Bagni e successivamente, attraversando via Principessa Margherita, raggiungeranno Piazza Marina. Un coloratissimo corteo al quale parteciperanno tutti i bambini con le loro maschere e che sarà impreziosito dalla presenza della Banda Musicale Città di Ischia. Una volta in Piazza, ad intrattenere i presenti musica, canti e balli con i personaggi Disney e l’animazione dei Pirati. Il tempo di fermarsi per la pausa pranzo e alle 14.45 si riparte: nuovamente in corteo lungo Corso Luigi Manzi con le stesse modalità (stavolta con i musicisti della Banda Aurora Città di Panza) e all’arrivo in Piazza Marina la grande festa con spettacoli di intrattenimento, balli, giochi, pop corn e zucchero filato per tutti i presenti. L’evento è promosso e organizzato dal Comune di Casamicciola in collaborazione con AMCA srl.

Il carnevale più alto dell’isola, poi, sarà quello di Serrara Fontana. Dalle ore 15.30 prenderà il via “La Magia delle Maschere” con partenza dal Borgo di Noi vi sarà la sfilata in maschera per le vie del paese e a seguire presso il Centro Polifunzionale in piazza Arturo Trofa, giochi animazione e tante sorprese, Special guest Andrew Ruocco mentalista e illusionista. Non mancheranno le chiacchiere e zeppole per tutti e la premiazione delle maschere più belle.

A Forio, infine, a partire dalle ore 14.00 vi sarà la grande festa del Carnevale di Monterone giunto al suo 102mo anno. Ore 14.00 Piazza Maria SS. ma Immacolata (Monterone) il carnevale dei più piccoli con presentazione di mascherine; alle ore 16.00 sul Corso F. Regine – Forio vi sarà la sfilata di carri allegorici: ass. artesia con il carro “lo sbarco dei pirati a forio”, ass. i cavalieri dell’ isola verde con il carro ” viva l’italia”, proloco scentone con il carro “onda anomala”, a.s.d. real forio calcio con il carro “vendemmia a forio anni 80”.

Alle ore 17.30 proveniente da Monterone arriverà il Principe Carnevale accompagnato dalla Banda “Città di Monterone” in divisa d’ordinanza, diretta dal Prof. Vincenzo Magnanimo, reduce dalla Tournèe a Parigi, Londra e New York con Zappisti, Serraserristi, Triccaballacchisti, Pignattisti, Scetavajassisti ecc.

Il corteo, al quale si uniranno i “carri” ritornerà a Monterone, dove in Piazza Maria SS. ma Immacolata ci sarà il grande spettacolo musicale e cabaret con la band “Personal” e le risate saranno garantite da Ciro Giustiniani, cabarettista eccezionale e molto amato. L’evento sarà presentato da Anna Castagna e Nello di Leva. Con il coordinamento artistico di Gaetano Maschio.”

Non mancherà, poi, la “Gara di Spaghetti” con premi e la premiazione dei Carri.

Per rendere la serata gustosa, la “Setta Zufniello”, con a capo Sator ‘E Pumpett, Giuseppe Cutellese, nel ricordo dell’insostituibile Leonardo Polito, vi delizierà con pasta e fagioli e pappardelle al cinghiale, il tutto annaffiato da buon vino locale. A dare man forte i collaboratori sempre presenti Capobanda Carmine Migliaccio, Giuseppe Mendella – ‘a Tettoia.