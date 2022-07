Martedì di protesta, Pascale mette le mani avanti: “non sono in sede”

Strisce blu al Rizzoli, il sindaco Giacomo Pascale contatta gli organizzatori della manifestazione contro gli stalli a pagamento dinanzi all’ospedale: “Non sarò in sede martedì! Ho uffici più importanti che riguardano il terremoto…” ha annunciato il primo cittadino ricordandosi, come sempre all’occorrenza di guidare un comune terremotato. Anche se l’auspicio di tutti resta quello che, prima o poi, si cominciasse ad amministrarlo questo ente, piuttosto che guidarlo a zonzo.

In ogni caso, Pascale annuncia la sua assenza e, in un centro senso, il distacco e il disinteresse per la questione strisce blu al Rizzoli: “Se volete fare solo casino fatela, se volete parlare con il sindaco aspettate…” avrebbe tagliato corto.

Un’affare che, unitamente a quello del porto, minaccia la sua stabilità. Come vi abbiamo sempre detto, infatti, le strisce su via Fundera servono come contentino in favore di un consigliere delegato in particolare (anche egli senza portafoglio come come quello del porto) che minaccia di far mancare il suo sostegno nel caso non si riuscisse a finalizzare il progetto “blu” per la prossima assunzione di due ausiliari del traffico. E’ chiaro, bisogna aumentare gli stalli se si vuole fare più cassa e se ci si vuole procurare un po’ di consenso con la prebenda e l’assunzione facile. Una circostanza che rende questi giorni Pascale come di “intenso travaglio” stretto tra i ricatti delle manine portuali da un lato e dalle manine sui grattini sull’altro lato.

Intanto gli organizzatori stanno valutando se e come procedere . Il dubbio è se proseguire revocando la manifestazione in attesa di Pascale oppure restare saldi nell’intento di protestare pacificamente tutto il loro dissenso e la contrarietà alla scelta. In ciò sollecitando, comunque, interventi e azioni da parte dell’Asl NA 2 Nord ed altri enti coinvolti.