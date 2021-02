Martedì da frana a Casamicciola. Somma urgenza con il brivido, il camion si ribalta!

- Advertisement -

Ida Trofa | E’ stata una giornata al limite dell’incredibile a Casamicciola Terme. Cominciata male e finita peggio. Per fortuna che non c’è scappata la tragedia. E’ tutto un mix, quasi letale, di rischi e fragilità del territorio e scelleratezze umane. Ma andiamo con ordine e raccontiamo i fatti. In mattinata una frana con massiccio smottamento di terreno si è registrata in via Ombrasco, salita via Tresta. Subito la corsa ai sopralluoghi, allo studio dei processi e delle dinamiche che hanno mosso il crollo. Poi l’ordine tecnico degli uffici comunali di intervenite e rimuovere i detriti. Infine a lavori ultimati il tentativo di portare a discarica (legittima o abusiva è da stabilirsi) i detriti e il materiale del crollo. Tentativo fallito. Nella sua salita verso i valloni e le gole della montagna, il vecchio camion si è rimutato perdendo tutto il suo carico. Un miracolo che tutto sia andato per il meglio.

La Frana di Via Ombrasco

Piove incessantemente da giorni oramai e il nostro territorio lascia emergere tutta la sua fragilità e sopratutto la sua pericolosità. Segnalazioni ovunque, a monte e valle. Decine di movimenti franosi, non è solo il terremoto l’insidia nascosta,ma anche l’evidente e palese rischio idrogeologico, l’incuria, le scelte dell’uomo . Frana e smottamenti non hanno risparmiato nessun angolo del paese. Dalla montagna del Celario, alle valli dei Bagni sono diversi i movimenti in atto. In particolare a Via Tresta-Via Ombrasco, lato Olivo un massiccio crollo, ieri mattina di buon ora, ha causato la chiusura del tratto viario “causa frana“ da parte dell’UTC locale e l’intervento in somma urgenza di una ditta specializzata. Sul posto anche i Vigli del Fuoco. Fango e detriti sono stati rimossi, e l’area del crollo messa in sicurezza. La zona è rimasta isolata per ore, accessibile solo dalla Salita di Via Tresta lato San Pasquale (chiusa ufficialmente dal 2009). Intuibili i rischi ed i pericoli oltre al disagio legato alla interdizione dei tratti viari. Poi l’ennesimo colpo di scena dove le parole non bastano a descrivere un assurdo e perverso gioco di governare il territorio.

L’incidente a Via Seconda Traversa Santa Barbara, la salita del Campomanno

La ditta incaricata di rimuovere il fango e i detriti da via Ombrasco, al termine dei lavori, nello stesso pomeriggio di ieri ha tentato di depositare, o di disfarsi, scelga il lettore il termine che più gli aggrada, del terreno e del fango caricato su un vecchio Iveco rosso! Dove? In zona Campomanno. Un luogo tristemente noto per crolli, cedimenti e per dominare la terremotata piazza Majo e l’alluvionata Piazza Bagni. Ed è qui che è venuto il bello. Il tentativo di gettare chissà dove quella terra è finito malamente. Infatti il camion, solidissimo e che narra le memorie dei colpi di mano d’epoca gloriosa (assurdo questo paese) con tutto il suo pensate carico si è ribaltato mente saliva su via Seconda Traversa Santa Barbara. Un incidente terribile dove la pensate mole dell’automezzo carico fino all’inverosimile ha rischiato di uccidere qualcuno e soprattutto di lasciare ucciso il suo camionista. Il fato ha voluto che tutto si risolvesse al meglio. Anche qui strada chiusa al transito per i tanti residenti, con accesso, ironia della sorte, solo da via Olivo a Piazza Bagni ed ingresso solo dalla zona della frana da dove il terreno proveniva. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani con l’agente Luigi Di Costanzo e i Vigili del Fuoco. Ad allertarli i residenti, mentre gli operai tentavano di rimettere sulle ruote l’automezzo, nel speranza forse di evitare il maglio pensate di indagini ed ulteriori complicazioni. Sul caso è stato aperto un fascicolo.

L’eterna piaga dell’incuria abita a Casamicciola, perché in Italia si interviene solo “dopo”. In emergenza, in somma urgenza. Perché non si ha contezza del pericolo che si determina con taluni comportamenti e con l’azione, talvolta, pedestre dell’uomo nel volere incidere con la su azione antropica, a tutti i costi , li dove invece non andrebbe fatto .

Possiamo continuare ad affidare il nostro destino a Giovanni Nepomuceno martire, il Santo protettore dalle frane e dalle alluvioni? Certo, stavolta il bilancio non è apocalittico. Fortunatamente non si registrano feriti o vittime. Ma quanto ha pesato la buona sorte, assai poco coadiuvata, storicamente, dalla manutenzione quotidiana delle nostre strade, delle infrastrutture, del nostro paese, della nostra terra? E soprattutto appesantita da comportamenti al limite dell’incriminazione per disastro colposo.

Siamo bravissimi, dicono tutti, negli interventi di emergenza. Ma non si può più accettare di intervenire solo “dopo“ sperando che vada sempre tutto bene e soprattutto non si può continuare a violentare il paese.