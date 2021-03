Marta Cartabia: “Per le demolizioni si valuti caso per caso. E’ compito dell’autorità giudiziaria”

E’ stata una interrogazione a risposta immediata che, per la prima volta, segna un punto di svolta. Una vera rivoluzione rispetto alla demagogia spicciola a cui ci ha abituato uno squallido PD e un Movimento 5Stelle incapace di comprendere il fenomeno. Ma erano evidenti i limiti.

La presentazione dell’onorevole Spena di Forza Italia è stata chiara: “Proprio in questo momento in cui quasi tutto il paese e in zona rossa c’è l’obbligo di stare in casa per contenere la diffusione del virus ci sono persone che una casa rischiano di perderla da qui a poche settimane. Sto parlando di cittadini italiani a partire dalla Campania destinatari di notifica e di ordinanza di demolizione di quelle abitazioni abusive sì, ma di necessità che sono rifugi sicuri in tempo di covid e migliaia di famiglie che in molti casi non hanno più un lavoro e le capacità economiche per garantirsi una alternativa abitazione a cui noi

vogliamo dare oggi voce in questa aula. Da più di un anno si è deciso di bloccare gli sfratti per non far finire le persone in mezzo ad una strada in piena pandemia, perché la stessa misura non viene utilizzata anche per quei cittadini campani in primis che vivono con la paura di veder demolita l’unica casa che hanno?

Per questi motivi chiediamo alla ministra della Giustizia di sospendere temporaneamente l’esecuzione degli ordini di demolizione fino a fine pandemia grazie!

La Ministra ha dimostrato un approccio diverso, logico e, soprattutto, che tiene in considerazione la complessità della vicenda.

“Il tema in questione è stato portato all’attenzione del governo e in particolare della Presidenza del Consiglio soltanto negli ultimi giorni e non è stato ancora possibile raccogliere gli elementi indispensabili per affrontarlo in tutta la sua complessità.

In ogni caso, sul punto ci sono delle interlocuzioni che ho avuto anche con il ministro per il sud Mara Carfagna interessata a pieno titolo nella problematica in esame per ragioni di competenza. Ovviamente non sfugge all’attenzione di questo governo la condizione sociale di chi potrebbe trovarsi sprovvisto di una soluzione abitativa proprio durante l’emergenza sanitaria in corso d’altro canto a differenza di altre situazioni aggravate dall’emergenza pandemica in questo caso si tratta dell’abbattimento di immobili abusivamente costruiti e vengono in rilievo in questo caso fondamentali e molteplici interessi a tutela della collettività. In particolare la demolizione volta ad eliminare le conseguenze dannose di una condotta illecita per rimuovere i danni arrecati a tutela del territorio e dell’ambiente.

Nell’atto di garantire questi interessi generali, le istituzioni non possono rimanere insensibili agli effetti che si possono determinare sulla condizione sociale delle singole persone le situazioni possono essere molto diverse specie di coloro che sono sprovviste di alloggio alternativo nonché delle risorse economiche per garantirsi una differente abitazione a questo proposito va sottolineato che nell’ambito della medesima procedura esecutiva che debbono assumere rilievo le istanze di carattere individuale.

E’ lì che ci sono gli strumenti per valutare accuratamente da parte delle autorità competenti, in primo luogo dell’autorità giudiziaria, caso per caso. E’, infatti, dall’analisi delle singole specifiche situazioni che possono emergere situazioni di insuperabile necessità cui dovrà essere dato adeguato rilievo individuando, di volta in volta, soluzioni appropriate mentre tali specifiche problematiche sembrano assai difficilmente declinabili nel quadro di un intervento normativo o comunque di carattere generale”.

Le parole della Ministra Cartabia, per la prima volta, aprono un dibattito diverso. Fino ad oggi, oltre a chi lotta da questa parte della barricata, nessuno mai aveva sottolineato quanto la necessità di valutare “caso per caso” sia la svolta possibile di questa possibile tragedia collettiva.

E’ questa la strada da seguire. E’ questa la strada che ci potrebbe permettere di ottemperare sia alla necessità di “rispettare la legge” sia quella di dare risposte a chi, come Domenico De Siano di Forio e la sua famiglia, può attendere che lo stato gli demolisca la casa abusiva.

La replica dell’onorevole Carlo Sarro, a chiusura dell’interrogazione aggiunge la rabbia e la dimensione di una tragedia collettiva che va avanti da 12 anni.

“Grazie presidente – ha detto l’on. Sarro -, registriamo le dichiarazioni del signor ministro ed anche un primo segnale di apertura su una tematica così complessa. Da almeno dodici anni in questo parlamento la questione viene posta ripetutamente anche perché trattiamo di una pressione che investe il destino di circa 200.000 famiglie campane. Perché tali sono le dimensioni del fenomeno dell’abusivismo che non è venuto fuori nel giro di pochi anni ma è il risultato di una inerzia amministrativa e di omissione di controlli e anche di interventi della stessa autorità giudiziaria che hanno consentito per più di un ventennio una sostanziale situazione di irregolarità.

A fronte di questa situazione, noi abbiamo due dati signor ministro, che sottoponiamo alla sua autorevole valutazione. Il primo è rappresentato dal fatto che alla Campania, unica regione in Italia, è stata negata la possibilità di applicazione del terzo condono e dell’istituto della sanatoria e su questo ci sono due sentenze della corte costituzionale la 49 del 2006 e prima ancora la 190 del 2004. La seconda considerazione che affidiamo è la riflessione del governo e sulla quale speriamo presto di avere anche degli interventi. Lei correttamente ha evidenziato che l’autorità giudiziaria che deve valutare i singoli casi, ma purtroppo, noi stiamo registrando situazioni estremamente complesse e difficili sul territorio.

Famiglia come nel comune di Terzigno, 14 famiglie, hanno perso l’abitazione acquistata ad una procedura esecutiva preseduta e controllata da un tribunale o la situazione di una famiglia di Ischia dove una signora sospetta di covid, nelle prossime ore sarà allontanata dalla sua casa dalla forza pubblica e nessuna considerazione e nessuna valutazione è stata riservata alla posizione individuale. Per questo noi chiediamo davvero un intervento almeno per tutta l’emergenza Covid che renda la forza pubblica disponibile per altre questioni, per i controlli sul territorio e sull’accesso al nostro paese piuttosto che nei confronti di queste famiglie che hanno la sola responsabilità che in assenza di regole sono stati costretti a soddisfare la loro esigenza abitativa”.