Marta Bassino vince gigante Courchevel, Brignone 5^

COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Marta Bassino si aggiudica lo slalom gigante di Courchevel, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021. L’azzurra trionfa in Francia davanti alla svedese Sara Hector (+0″46) e alla slovacca Petra Vlhova (+0″59) che resta ferma a tre successi in stagione: crono di 2’19″03 per la piemontese. Buon quinto posto per Federica Brignone che recupera qualche posizione ed è quinta dietro a Mikaela Shiffrin con un ritardo di 1″93 da Bassino. Conquistano punti importanti Elena Curtoni e Sofia Goggia: la prima chiude al diciassettesimo posto, mentre la bergamasca è diciottesima. Non si sono qualificate per la seconda manche e sono state eliminate in mattinata le altre italiane in gara: Laura Pirovano, Roberta Melesi, Luisa Matilde Maria Bertani e Valentina Cillara Rossi.

(ITALPRESS).