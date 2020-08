Marrazzo senza scuorno L’assurdo comunicato sui trasporti marittimi

Nicola Marrazzo crede che tutti gli ischitani siano come quelli, belanti, che lo inseguono tra porti e discariche. Non siamo come tutti quei casamicciolesi e foriani che si fanno prendere in giro, siamo gente libera, con la schiena dritta e che, leggendo certe bestialità, ci indigniamo. Ci mettiamo vergogna, noi per voi.

Ieri, pensando di fare cosa gradita, con tanto di comunicato in qualità di consigliere regionale, con la mail del “Gruppo PD Regione Campania”, Marrazzo si preoccupa della corsa in aliscafo delle 7.05! Assurdo!

Un comunicato nato, forse, dai discorsi affacciati su qualche discarica di rifiuti a farsi in zona rossa o zone vicine che offende, non solo tutti gli ischitani, ma in particolar modo tutti i pendolari.

Dovevamo attendere il 28 agosto per sapere da Nicola Marrazzo che è stato soppresso l’aliscafo delle 7.05. Ma davvero? E tu, caro consigliere, fino ad oggi dove sei stato? Ti sei preoccupato solo dei problemi trasporti speciali della famiglia o, come più probabile, te ne sei fregato altamente dei pendolari e dei residenti dell’isola?

Come il presidente della commissione lavoro in consiglio regionale Nicola Marrazzo che, evidentemente, viola anche le norme sulla comunicazione istituzionale in campagna elettorale se ne preoccupa solo oggi? Perché, la corsa delle 7.05 è stata eliminata ieri? Non ci sembra.

Forse, se Marrazzo non si preoccupasse solo di certi trasporti marittimi, saprebbe che la Regione Campania investe 670 milioni di euro in trasporti su gomma e ferro e solo 11 sui trasporti marittimi.

Eppure, leggendo il comunicato stampa dell’esponente del Partito Democratico, ad un certo punto, si legge “È stata una decisione incomprensibile delle aziende marittime”. Di quali aziende marittime parla? Della Caremar che riceve un forte contributo regionale o dell’Alilauro, l’azienda che aveva tirato su un cartello bocciato dall’Antitrust con altre aziende di cui una molto vicina a Nicola Marrazzo.

Ci vuole un’enorme faccia tosta a strumentalizzare queste occasioni e queste problematiche. Con voi “predators” (candidati modello Marrazzo o Flora o Iacolare con Silvitelli e altri) ci vogliono buoni anticorpi. Purtroppo riuscite a trovare spazio fra i peggiori delle nostra comunità e vi infiltrate come un virus. Per fortuna, però, non siamo tutti ciechi e abbiamo ancora la forza, come una coraggiosa Zaion, di difendere la dignità di una comunità e di un’isola.

Lo sappiamo, la corsa delle 7.05 è stata soppressa e la regione targata PD se ne è fregata per anni. La Regione targata PD, ha preferito spendere soldi in treni, in bus e in linee del mare che portano i turisti da Pozzuoli a Salerno e non ha mai voluto, invece, destinare fondi e investimenti per le isole. Perché? Perché forse, questa situazione di scandalo, serve a coprire altri equilibri e altri scandali. Tanto, alla fine, chi paga il conto sono i cittadini. La speranza, ultima, è che le urne ci ridiano un po’ di orgoglio. Cacciando i predators fuori dall’isola.