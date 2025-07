Marotta “Vogliamo vincere, Lookman? In 2-3 giorni ci sarà conclusione”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ inutile nascondersi dietro frasi gratuite come vogliamo arrivare tra le prime quattro. Noi siamo abituati a essere chiari, vogliamo vincere: se poi altri saranno più bravi faremo i complimenti, ma è questo l’obiettivo”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. “Abbiamo concluso una stagione con 63 partite, che ci ha visto arrivare in fondo a tutte le competizioni. Abbiamo perso la finale, siamo arrivati secondi per un centimetro, che vogliamo colmare. Però arrivare lì è una cosa non facile, vogliamo ripartire con ambizioni e palmares da difendere”.

Non cambiano dunque le priorità della nuova Inter di Cristian Chivu: “Vogliamo vincere anche quest’anno e ripartiamo con un allenatore nuovo. In questi mesi sono state scritte tante cose, anche che Cristian Chivu fosse una scelta di rincalzo, non è assolutamente così. Abbiamo fatto come tutte le aziende delle scelte e abbiamo avvalorato la scelta di questo giovane allenatore che conosce ambiente, giocatori e storia del club. La scelta è nata da questo. Lo spirito di questa nuova stagione è quello di mantenere una squadra competitiva, le aspettative sono quelle di mantenere l’identità, la passione per poi arrivare al raggiungimento degli obiettivi”.

Il presidente nerazzurro ha parlato anche di Ademola Lookman, grande obiettivo di mercato da parte del club: “Settimana decisiva? Certamente sì, abbiamo condiviso questa ricerca col mister per trovare calciatori duttili, è chiaro che Lookman rappresenta un profilo adatto, ma non è l’unico. Non nascondo che nel giro di 2-3 giorni arriveremo a una conclusione: se ci saranno le condizioni e l’Atalanta è decisa a venderlo inizieremo una negoziazione concreta, altrimenti ci sarà una scelta differente”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).