Maronti ore 15.00, il mare così non può andare!

Sono foto e video dolorosi quelli realizzati da Michele Mattera. Una rappresentazione triste e ingiusta verso tutti: residenti, isolani e turisti. Oggi, mercoledì, poche barche e, purtroppo, ai Maronti l’acqua è sporca. Da poco diversa “merda a mare” ha preso il posto di un’acqua cristallina fino alle 11.00. Poi, purtroppo, un vero e proprio mare di colore marrone.

La richiesta è una: facciamo qualcosa per fermare questo assurdo! Abbiamo l’obbligo di che tutelare questo paradiso. Sulla spiaggia, purtroppo, ci sono molti di turisti imbestialiti e incazzati per aver scelto il mare di Ischia dove tuffarsi e rilassarsi e fotografano le chiazze di mare sporco. ASSURDO.

Ora, come al solito, ci troviamo davanti al grande dubbio: è uno scarico abusivo o è la famosa mucillagine?

Maria Grazia Di Scala commenta con durezza: “Fa male vedere queste immagini. E fa male per isolàni e turisti arrivare ai Maronti ed essere costretti a farsi le docce per non crepare dal caldo. Hai voglia a fare restyling della piazza, il problema è giù! Che io ricordi – chiosa il capo della minoranza baranese – non ho mai saputo di controlli seri sugli scarichi nè ne ho visti fare. Che alibi c’è in un anonimo mercoledì di luglio, con poche barche a mare? Viene da napoli pure oggi? L’aspetto dell’acqua non mente! Sarebbe ora che gli amministratori di questo paese, di concerto con gli operatori interessati, inizino a voler bene sul serio al nostro territorio, che dà da campare a tante famiglie. Basta con l’improvvisazione. Non si possono affidare le sorti della baia più bella dell’isola al caso e alla buona sorte” conclude con amarezza ma poi rilancia: “Ma l’assessore di Maronti, il supervotato Sergio Buono, cosa fa? Questa sua delega specifica serve solo ad assistere allo schifo che si ripete da anni o, invece, dovrebbe servire a trovare soluzioni? E’ evidente che la sua gestione sia proprio come l’acqua dei Maronti di oggi: uno schifo!”