Maronti, nuova mattinata di inferno e traffico

La gestione del traffico ai Maronti è imbarazzante. Questa mattina, per mettere un po’ di ordine in piazza, si è dovuto attendere l’arrivo dei Carabinieri di Barano che, alle 13.00, sono giunti sul posto. L’assenza di vigili urbani (negli altri giorni non si vedono se non prima delle 11.00, 11.30) è una scelta e una gestione del territorio assurda.

Sergio Buono, assessore ai Maronti, ma anche Dionigi Gaudioso e gli altri, dovrebbero iniziare a rendersi contro che la loro disattenzione al tema e la loro scelta di non incidere sul comando vigili urbani, politicamente la colpa è in testa a loro, è un gravissimo danno per il paese, per il turismo e per centinaia di persone.

Così come è assurdo rivedere auto parcheggiate in curva alla Molara e, ancora peggio, ora che sono tornate le vecchie Circolari non si incide sulla sosta selvaggia da Barano Centro e Buonopane. Non vi potete più girare dall’altro lato!