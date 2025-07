Maronti e Citara: biglietti Eav introvabili. Per gli utenti solo multe e sovrattasse

Antonello De Rosa | Le spiagge dei Maronti e di Citara rappresentano due tra le mete più amate dell’estate ischitana. Qui migliaia di turisti e residenti si ritrovano ogni giorno per godersi il mare, ma per chi sceglie (o è costretto) a spostarsi con i mezzi pubblici, il ritorno si trasforma in un percorso a ostacoli.

Alle fermate-capolinea di queste spiagge non esiste una rivendita di biglietti Eav. Non c’è un bar convenzionato, un’edicola o un chiosco che possa offrire un servizio minimo. La conseguenza? Chi non è riuscito a munirsi in anticipo è obbligato ad acquistare il ticket a bordo.

Peccato che il biglietto comprato a bordo costi 2,20 euro, ben un euro in più rispetto alla tariffa agevolata di 1,20 euro per i residenti e comunque 50 centesimi in più rispetto al prezzo standard.

Il paradosso è evidente: un ragazzino che volesse rientrare a casa usando la tariffa agevolata non può farlo, così come una mamma ischitana che volesse semplicemente tornare dal mare risparmiando. Chi dovrebbe essere incentivato all’uso dei mezzi pubblici — residenti, giovani, famiglie — si ritrova invece penalizzato e costretto a sborsare di più.

Obliteratrici K.O.: tra nastri adesivi e POS fantasma

Come se non bastasse, il caos si completa con il capitolo delle obliteratrici. A bordo dei mezzi Eav, infatti, ci sono due tipi di dispositivi: una bianca, predisposta sia per la convalida dei biglietti cartacei sia per il pagamento elettronico tramite POS, e una blu, con display apparentemente funzionante.

Nella realtà, però, queste macchinette non marcano quasi mai correttamente i biglietti cartacei.Non funzionano. E il POS? Sulla carta dovrebbe essere attivo, ma nella pratica è quasi sempre fuori servizio, segnalato in modo approssimativo con un nastro adesivo sul sensore.Una striscia di scotch che è la firma di un disservizio che va avanti da mesi.

Molti passeggeri, soprattutto turisti abituati a salire sul bus e pagare semplicemente avvicinando la carta, inoltre si avvicinano fiduciosi alle nuove obliteratrici blu di ultima generazione, capaci anche, almeno in teoria, di segnalare anche la posizione in tempo reale. Si avvicinano con carta o con iPhone dotato di NFC, lo poggiano sulla macchinetta si ritrovano convinti di essere in regola. Ma al momento del controllo scoprono la beffa: senza un titolo di viaggio valido, scatta la multa.

A rendere la situazione ancora più assurda è il fatto che anche chi compra il biglietto a bordo — pagandolo con sovrapprezzo a 2,20 euro — spesso non riesce a convalidarlo, perché l’obliteratrice classica non funziona. Così, paradossalmente, anche chi ha pagato (e pure di più) si ritrova formalmente in difetto.

I controllori, dal canto loro, si trovano costretti a fare le multe: le regole parlano chiaro e davanti a un biglietto non marcato, scatta la sanzione. Una situazione che finisce per colpire soprattutto turisti ignari e residenti in buona fede, trasformando un semplice viaggio in autobus in un percorso a ostacoli tra disinformazione, disservizi e salatissime penali.

Un biglietto che diventa miraggio, un servizio pubblico che scivola nell’assurdo: il marchio di fabbrica di un’azienda che pare ormai specializzata non tanto nel trasporto di persone, quanto nel trasporto di disagi.