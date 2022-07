Marmolada, Curcio”Risposta operativa migliore possibile,non ci fermiamo”

ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento abbiamo avuto la risposta operativa migliore possibile. Tutto il sistema nazionale è attivato”. Così il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, da Canazei, in un punto stampa insieme al presidente del Consiglio Mario Draghi dopo la tragedia della Marmolada. “Noi – aggiunge – non ci fermeremo qui, siamo disponibili per ogni esigenza. L’unico appello che faccio è quello di mantenere questo livello di comunicazione nel rispetto di chi sta operando in sicurezza e di chi sta sperando e aspettando”.

