Markovic carica il Forio Basket

Dopo tre anni in riva all’Adriatico, gli tocca dimostrare il suo valore anche sulle sponde del Tirreno. Le più antiche della Magna Grecia. Ljubisa Markovic, il trentenne gigante serbo ma con passaporto sloveno (è nato nel ’91 a Prokuplje, città di cinquantamila abitanti a Sud della Serbia), ha risposto alla chiamata del Forio Basket, lasciando Vieste e mettendosi a disposizione del coach Luigi Iovino. Il pivot serbo è da una settimana sull’isola, ha svolto diversi allenamenti sul nuovo parquet del palazzetto di Forio ed è pronto a dare il suo contributo alla causa biancorossa. Il Pietratorcia Forio Basket 1977 è partito in ritardo principalmente per i problemi legati all’utilizzo della struttura, risolti anche grazie all’impegno dell’amministrazione che l’ha completata in tempo utile, consentendo all club foriano di giocare finalmente in casa.

Markovic si è presentato mostrando una buona forma fisica ma soprattutto grande motivazione. La tecnica non gli manca. Un aiuto glielo darà sicuramente Simone Orsini, il ventiquattrenne play livornese che ha giocato con lui a Monopoli. «Con Simone abbiamo giocato insieme, c’è già intesa – conferma Markovic –. Con il resto dei compagni siamo impegnati nel trovare l’affiatamento ma col coach Iovino stiamo bruciando le tappe. Innanzitutto ci tengo a dire che sono stato accolto molto bene, qui a Forio ci sono delle brave persone. Sono contento di far parte di questo gruppo che sta crescendo giorno dopo giorno – prosegue il centrale serbo –. E’ ancora presto per dire dove possiamo arrivare ma il potenziale c’è e speriamo di giocarcela fino alla fine. Tuttavia la squadra è buona, la società è sul mercato per chiudere con un giocatore di posizione quattro. Lavoriamo tutti i giorni che possiamo, pensiamo partita dopo partita e alla fine tireremo le somme».

Markovic ha saputo della “B” mancata nella scorsa stagione. Una categoria che il Forio, a quattro giornate dalla fine, si era guadagnato sul campo. A Reggio Calabria, domenica alle 14.30 (e non più sabato pomeriggio), per i biancorossi c’è già un impegno probante da affrontare. Il pivot di 212 centimetri in Italia ha realizzato 1100 punti in 68 incontri, co una media di 16.2 (top gara: 32 punti). Con la maglia del Monopoli, Markovic ha totalizzato 20 presenze e 246 punti (media 12.3, top gara 21 punti). Numeri che al Forio Basket possono soddisfare (la media di nove rimbalzi/gara non è male) ma è ovvio che se il “lungagnone” aumenterà di un pochino la media punti, di sicuro il presidente Iacono sarà più contento e magari lo premierà con qualche cassa di buon rosso della “casa”. Battute (ma anche proposte!) a parte, il centrale che finora ha giocato sempre in Puglia, dal 2017 al 2019 a Vieste (due stagioni complete) e nella precedente a Monopoli (in quella attuale a Termoli ha fatto praticamente solo la preparazione), ha fisico ed esperienza da vendere. Il campionato pugliese è notoriamente il più tosto del panorama centro-meridionale. Il livello è alto perché ci sono squadre di tradizione, che hanno un discreto seguito e si fanno una grande concorrenza alla ricerca dei giocatori che nei vari ruoli sono in grado di rappresentare un valore aggiunto. Era così anche agli inizi del ’90 quando la Cestistica Ischia si confrontò nella Serie C nazionale (all’epoca sei gironi in tutta Italia) con club come Corato che in casa giocava mediamente davanti a ottocento-mille spettatori).