Marittimi dimenticati e “trasferta“ per i lavoratori di EAV

Mentre i marittimi isolani continuano ad essere dimenticati. La regione Campania continua a fare figli e figliastri. La controversa questione dei marittimi operanti nel golfo di Napoli ed iscritti nei turni particolari resta, purtroppo ancora aperta e senza definizione. Restano esclusi dalla possibilità di accreditarsi sulle piattaforme lanciate per il progetto Isole covid free. La regione Campania, intanto, annuncia “Vaccini ai lavoratori del TPL in un centro ad hoc a porta Nolana“. Ovvero, considerando la nostra realtà insulare, trattasi in gran parte di lavoratori EAV.

“Pronti a partire nel rispetto del Piano vaccinale nazionale e in linea con il Protocollo siglato dai Ministeri del Lavoro e della Salute con le Parti Sociali” cosi ha spiegato la scelta il Consigliere Regionale e Presidente della Quarta Commissione Luca Cascone in una nota ufficiale. Nel rispetto del Piano vaccinale nazionale e delle priorità stabilite per fragili e anziani, con la speranza che le forniture saranno sufficienti ad accelerare al massimo la somministrazione a tutti i cittadini, su indicazione del Presidente Vincenzo De Luca stiamo organizzando presso la sede di EAV a Porta Nolana un grande centro vaccinale, con una capacità di somministrazione di centinaia di dosi al giorno, al servizio dei lavoratori del Trasporto Pubblico Locale.

Una volta conclusa la campagna vaccinale per i soggetti prioritari, questa scelta – in linea con il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro” siglato da Ministero del Lavoro e Ministero della Salute con le Parti Sociali – consentirà di vaccinare i lavoratori del settore del TPL senza rallentare la pianificazione vaccinale delle ASL, in quanto il centro sarà autonomo, con personale a carico dell’azienda e formato specificatamente, e vi si potranno vaccinare, oltre i dipendenti dell’EAV, tutti i dipendenti delle altre aziende di trasporto che vorranno aderire al progetto.

VACCINAZIONI, DA DOMANI VIA ALLE ADESIONI DEGLI “OVER 60”

Intanto da domani mattina sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 60-69 anni. Le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini.

Per l’adesione degli ultrasessantenni il link è: