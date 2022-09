Mario viene, Carlo va. Ve lo avevo detto 72 giorni fa

Gaetano Di Meglio | C’è una certa goduria, forse solo personale, a rileggere le cose scritte nel tempo. Questo è uno stralcio di quanto ho scritto lo scorso 17 luglio, non ieri.

“Che fine farà don Carlo Candido con la sua schiera di fedeli attivi?

Non lo sappiamo. Proviamo ad avanzare qualche ipotesi. Pascarella farà il tanto atteso accorpamento delle Parrocchie? Avremo la Super parrocchia di Ischia con San Pietro, San Ciro e Portosalvo unite? Possibile. Don Carlo sarà il nuovo super parroco? E gli altri, invece, andranno a curare le ferite che i preti moderni stanno infliggendo ai credenti di Forio con San Sebastiano affidata a Don Emanuel Monte e Panza a Don Cristian Solmonese? E’ arrivato il tempo di far terminare il purgatorio terreno a Don Gaetano in quel di Perrone?”

C’è voluto solo un po’ di tempo e attesa e, alla fine, tutti nodi vengono al pettine.

L’articolo che vi ho appena citato, però, era incentrato su quest’altra notizia: “Lo “Spirito Santo” ad Ischia Ponte diventerà una “Rettoria” e Sant’Antonio diventa una Parrocchia e, comandato dall’ubbidienza, Fr. Mario Lauro sarà il nuovo parroco della nuova parrocchia di Ischia”

Dal 17 luglio è bastato attendere fino al 27 settembre ed eccoci qui con le grandi novità che scopriamo con le vive parole del Vescovo Pascarella, o meglio, del comunicato ufficiale diffuso ieri mattina al termine del Consiglio Presbiterale. Andiamo per gradi.

Il 17 luglio mi ero chiesto se fosse arrivato il tempo di far terminare il purgatorio terreno a Don Gaetano in quel di Perrone?”

Bene, “Il Vescovo ha nominato il nuovo vicario generale della Diocesi di Ischia nella persona del Rev.do Sac. Gaetano Pugliese, già cancelliere vescovile. Il Vescovo ringrazia il Rev.do Sac. Agostino Iovene per il servizio e la dedizione resi alla Chiesa di Ischia nei suoi 8 anni da vicario.”

E’ finito il tempo del purgatorio di Don Gaetano Pugliese che da Portosalvo fu ridotto a Perrone dopo i famosi fatti che portano, poi, gradatamente alla morte del vescovo Filippo Strofaldi. Basta questa sottolineatura a ricordare gli eventi a quanti li ricordano. A cascata con la nomina di Don Gaetano Pugliese, arriva anche quella che premia il Rev.do Sac. Carlo Mazzella, che da vice-cancelliere vescovile diventa cancelliere vescovile. Una nomina che, dicono i conoscitori, è meritata e giusta soprattutto perché Don Carlo Mazzella ha tutte le qualità e le conoscenze per essere un ottimo “cancelliere”.

Come vi avevo annunciato mesi fa, “Il Vescovo ha trasferito la sede della parrocchia di S. Maria Assunta in Ischia dal Santuario diocesano di S. Giovan Giuseppe della Croce alla Chiesa Conventuale di S. Antonio, nominando Parroco della suddetta Parrocchia il Rev.do P. Mario Lauro ofm”. “Mario viene, Carlo va”.

Di questo cambio che sarà ufficiale quando il Vescovo Gennaro presiederà il rito d’ingresso del nuovo parroco Sabato 8 ottobre 2022, ve ne abbiamo già parlato in abbondanza e, nel box dedicato, proviamo ad offrirvi anche un altro contributo.

La nota, triste, che emerge dal comunicato del Vescovo è questa “Mons. Pascarella ringrazia il Rev.do Sac. Carlo Candido per i 12 anni di ministero presbiterale che ha svolto quale pastore della parrocchia di S. Maria Assunta in Ischia”. Null’altro sulle sorti del parroco di Ischia Ponte. Una frase di circostanza che nasconde l’amara verità: Don Carlo ha chiesto di lasciare la Diocesi di Ischia. Sempre secondo i bene informati, infatti, il Vescovo Pascarella ha proposto gli ha proposto di tutto: da San Vito alla super parrocchia di Ischia, ma Carlo ha rifiutato tutto.

Nell’edizione di ieri, proprio in vista di questa decisione, vi ho raccontato del momento caldo che vive Ischia Ponte. Il Vescovo è destinatario di numerose lettere, testimonianze e racconti sulla bontà di Don Carlo Candido. Non saremo noi a giudicare il suo operato, ma prendiamo atto di quello che è il sentimento popolare. Un sentimento ferito, arrabbiato, deluso. Un modo come un altro per inasprire gli animi e per rendere l’arrivo di Padre Mario (che, in passato, aveva un certo afflato di benevolenza da parte di molti) meno gradito. Il contrario di quanto è accaduto a Forio, ad esempio, dove il cambio di Don Cristian Solomonese e di Don Emanuel Monte è stato vissuto come una sorta di liberazione e di esaudimento delle preghiere.

Cuotto, il buen ritiro per il parroco di Pozzuoli

Per restare nel decanato di Forio, l’analisi delle nuove nomine della Diocesi di Ischia, passa per Pozzuoli. E non solo per la provenienza del Vescovo per la condivisione della diocesi, ma soprattutto, per la nuova nomina del Rev.do Sac. Giuseppe Caruso.

Caruso, amico di Don Gioacchino Castaldi, è arrivato dalla Diocesi di Pozzuoli dove, i soliti cattivi, raccontano di qualche scandalo da dover sedare. E allora, quale migliore sede che la parrocchia di S. Francesco Saverio in Forio, quella retta da Don Mariano Montuori e poi scappato via da Ischia? Nulla.

Dopo un breve peridio da amministratore parrocchiale da ieri, Caruso, è stato nominato parroco dal Vescovo anche di Pozzuoli.