Mario Savio è il vero Babbo Natale. Sotto l’albero c’è l’assunzione del figlio e di altri 10…

Ugo De Rosa | E’ arrivata l’infornata di Natale con l’assunzione degli altri 11 vigili urbani di Forio. I primi cinque passano a full time altri sei, invece, dicono addio al contratto a tempo determinato e firmano il tanto agognato “contratto a tempo indeterminato”.

E così, mentre gran parte del mondo si interroga sull’esistenza o meno di Babbo Natale, a Forio, un Babbo Natale vero c’è. E non si chiama Nicola, si chiama Mario.

E non è un vecchio, cioè, in parte lo è, come Nicolas del nord del mondo (poi disegnato carino dalla Coca Cola), ma è il vicesindaco del comune di Forio.

Si, il numero due del comune, Mario Savio. La mano operativa di Francesco Del Deo che, a differenza di tanti altri papà, porta sotto l’albero di casa una bella assunzione a tempo indeterminato part time 50% al proprio figlioletto.

Una cosa già scritta e detta a giugno quando leggemmo la graduatoria di scorrimento del concorso per l’assunzione di alcuni vigili urbani.

E così, Francesco Del Deo, assume altri vigili urbani che entreranno in servizio con il nuovo anno. In virtù di quanto previsto dalla delibera di Giunta dello scorso settembre che approvava il piano delle assunzioni per l’anno 2020 e il piano programmatico del fabbisogno di personale per il triennio 2020–2022.

E così il responsabile della Polizia Locale ha proceduto alla copertura dei posti stabiliti. In precedenza erano stati pubblicati gli avvisi di mobilità come prescrive la normativa, ma alla scadenza del termine fissato al 15 novembre scorso non è pervenuta alcuna domanda da vigili urbani in servizio presso altri Enti.

E così il comandante Iacono ha dato il via alle assunzioni, che sono così ripartite dalla delibera di Giunta, che prevede «l’assunzione di 2,5 vigili urbani dal 1 gennaio 2020, con il passaggio da part time a tempo indeterminato a full time a tempo indeterminato dei primi cinque istruttori di vigilanza già in servizio». Fa sorridere il riferimento all’assunzione di 2,5 unità, che evidentemente è legato proprio al passaggio da part-time a tempo pieno. A beneficiare di tale modifica contrattuale sono: Mendella Antonella; Rullo Salvatore; Della Speranza Gianluca; Panzardi Mario; Castagliuolo Felicia.

Al contempo, il comandante, sempre dando corso a quanto stabilito dalla Giunta, ha dato il là ad ulteriori sei assunzioni a tempo indeterminato part time al 50%, di cui beneficeranno i successivi sei istruttori di vigilanza in graduatoria, sempre a partire dal 1 gennaio 2020. Gli assunti part-time (almeno per ora) sono: Impagliazzo Giovanni; Savio Nicola; Trofa Davide; Barra Fabio; Somma Andrea; D’Ambrosio Daniele. Una delibera, questa, che fa felici in molti. Anzi, in moltissimi!

A giugno, quando scoppiò il caso del figlio del vicesindaco e annunciammo con largo anticipo la sua futura assunzione, Stani Verde, il capogruppo della minoranza di Forio non lesinò critiche.

«E’ vergognoso, secondo me, che il figlio di un vicesindaco partecipi ad concorso pubblico in qualunque parte d’Italia. E’ vergogno che il figlio di chiunque ricopra un ruolo istituzionale diretto nella gestione della cosa pubblica, consenta la partecipazione di un proprio congiunto ad un concorso. E’ davvero vergognoso» a queste parole, dure, poi aggiunse «posso anche essere d’accordo sulla legalità della partecipazione, ma non possiamo non considerare, però, il punto di vista morale. E’ la questione morale che mi fa indignare ancora di più. Ci sono ragioni di opportunità politica che non possono non essere considerate. Ma di questo punto dove vogliamo arrivare?»

Ormai su questa vicenda ve le abbiamo raccontate tutte e la nostra posizione è più che chiara sull’opportunità di esporsi alla critica morale e politica che scaturisce da certe scelte e da certe decisioni.

Ci mancano i vecchi politici della Democrazia Cristiana o del Partito Socialista. Ci mancano uomini come Giosi Gaudioso che, nella loro storia, hanno dimostrato, pagando in prima persona, cosa significava fare politica e come si gestiva il potere.

Oggi, purtroppo, viviamo un periodo particolare dove i Mario Savio, i Giuseppe Di Maio, le Gianna Galasso, i Gianni Matarese, i Giacomo Pascale e per finire con i Raffaele Cacciapuoti e le Emanuela Mangione che preferiscono “sistemare” i propri congiunti o loro stessi facendoli tentare la scalata ai posti disponibili nei comuni dove la loro influenza politica è diretta. In alcuni casi l’eco mediatico ha avuto la meglio. In altri, invece, la faccia è stata più tosta della vergogna.

Che dire, Buon Natale a casa Savio. Sotto l’albero c’è il contratto che cambia la vita ad ogni persona. O, almeno, la prima parte. Per ora siamo part time, arriverà anche il full time. Ma allora sarà solo un dettaglio…