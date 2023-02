Mario Insenga, un grande pezzo di Ischia a The Voice Senior

71 anni, napoletano, batterista. Mario Insenga ha sempre voluto essere un musicista, ma la via l’ha portato a laurearsi in Ingegneria. Ora la laurea è appena al chiodo, ma la musica è ancora viva. Ha dedicato la sua vita al Blues ed è proprio il blues che porta sul palco di The Voice Senior, il contest musiciale di Rai Uno che con Antonella Clerici dedicato agli “over”.

Con “You Never Can Tell” Mario fa fatto ballare tutti e ha convito due giudici, Clementino – che poi ha scelto – e i Ricchi e poveri.

Ma Mario Insenga è molto di più di un blues man, seduto sul divano con la Clerici, si è raccontato: “Stavo inaugurando un locale ad Ischia e mi chiesero se mi volevo licenziare. Dissi di si!”. Il suo “Sole a Mezzanotte” a Via Leonardo Mazzella e il suo piccolo ritrovo d’arte all’ombra dei pini d’Ischia sono stati, evidentemente, saggio custode di questo grande talento.