Mario Iervolino: “L’ospedale Rizzoli è un paziente in cura, ma stiamo costruendo salute”

La sanità ischitana è da tempo al centro di critiche e preoccupazioni da parte della cittadinanza. Tra carenze strutturali, cronica mancanza di personale e servizi spesso inadeguati, il sistema sanitario dell’isola vive una situazione di continua emergenza. In questo contesto si inserisce il lavoro di riorganizzazione portato avanti dall’ASL Napoli 2 Nord, chiamata a dare risposte concrete a una comunità che chiede con forza attenzione, cura e rispetto.

“Ischia non avrà la PET, ma avrà una sanità più solida”

Abbiamo intercettato il direttore generale Mario Iervolino durante una pausa dei lavori del convegno sul termalismo, in corso a Ischia, e il direttore si è concesso a queste domande. La crisi della sanità sull’isola è certamente più profonda e complessa di quanto si possa affrontare in una breve intervista, ma abbiamo scelto di non assumere un atteggiamento aggressivo. Abbiamo preferito svolgere il nostro lavoro con obiettività, dando spazio alle risposte e lasciando ai lettori il compito di trarre le proprie conclusioni. I disagi della nostra sanità li raccontiamo ogni giorno; oggi abbiamo provato, invece, ad ascoltare chi ha la responsabilità di affrontarli.

Direttore, abbiamo ascoltato il suo intervento inaugurale al convegno sul termalismo, in cui ha anche affrontato alcune questioni che stanno a cuore a molti cittadini. In particolare, ha parlato dei lavori in corso all’ospedale Rizzoli. Direttore, ci può aggiornare sullo stato di avanzamento dell’ampliamento? E poi, è vero che il “paziente” — ovvero l’ospedale — non è ancora in perfetta salute…

“È vero, il paziente non può essere in perfetta salute, ed è comprensibile. Quando si effettuano lavori di ristrutturazione, inevitabilmente si creano disagi per gli utenti. Tuttavia, è un disagio che ha un obiettivo costruttivo: garantire un futuro di maggiore sicurezza e qualità dell’assistenza.

Abbiamo previsto l’ampliamento dell’ospedale con 30 nuovi posti letto, nuovi ambulatori, un’area radiologica completamente rinnovata e un CUP di nuova realizzazione. Stiamo intervenendo anche sul Pronto Soccorso, ma senza interrompere l’attività, il che comporta inevitabili difficoltà.

Uno degli aspetti più importanti è stata la messa in sicurezza dell’ospedale. Nessuno, nemmeno io, sapeva che ci fossero split nella controsoffittatura finché non è crollata una parte. È stato allora che ci siamo resi conto della necessità urgente di intervenire. Dal 1959, anno in cui Angelo Rizzoli donò la struttura, non era mai stato fatto un vero consolidamento, il che è particolarmente grave in un’area sismica come Ischia”.

Parliamo ora della cronica carenza di personale. Nonostante le difficoltà, l’ASL sembra riuscire a mantenere una certa direzione. Però, il ricorso sistematico all’autoconvenzione sembra una soluzione temporanea. È possibile andare oltre?

“L’autoconvenzione è uno strumento utile che ci permette di garantire i servizi, ma stiamo cercando soluzioni più strutturali. Abbiamo recentemente concluso un concorso per 30 infermieri professionali, ma in realtà ne assumeremo 100. Una parte significativa di questi sarà destinata a Ischia. Abbiamo cercato di individuare candidati già residenti sull’isola, per agevolare il loro inserimento e garantire maggiore continuità”.

Un altro tema importante è quello del distretto sanitario. Si è parlato anche della possibilità, forse irrealistica, di dotare Ischia di un centro di medicina nucleare. Ma in termini pratici, quali sono le risposte che ci dobbiamo aspettare per il territorio?

“La medicina nucleare non è presente nemmeno in altri ospedali dell’ASL Napoli 2 Nord, come quello di Pozzuoli, che è di secondo livello. Quindi pensare a una PET a Ischia non è realistico. Sul fronte territoriale, invece, stiamo lavorando molto: abbiamo consegnato un lotto di lavori finanziato dal PNRR e a settembre contiamo di inaugurare la Casa di Comunità, un servizio fondamentale”.

Può spiegare meglio il ruolo di questa nuova Casa di Comunità? Sappiamo che sarà realizzata nei locali della Ex Maternità.

“Esatto, sarà un punto di riferimento per tutti i cittadini. Al suo interno opereranno in sinergia medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali e dirigenti del distretto. Sarà attiva sei giorni su sette, e in alcuni casi anche tutti i giorni, a seconda della turnazione”.

Non vorrei tornare sul tema oncologico, ma dopo aver vissuto personalmente un lutto legato a un tumore, vorrei sapere se esistono progetti per facilitare il trasporto tra Ischia e la terraferma per chi deve sottoporsi a chemio o radioterapia.

“Su questo fronte stiamo lavorando. Abbiamo rinnovato l’accordo con la Capitaneria per il trasporto in ambulanza e sistemato il mezzo di soccorso di Ischia, che era in condizioni critiche da anni. Inoltre, siamo sempre attivi con l’elisoccorso: a Pozzuoli abbiamo attivato una nuova base operativa.

Collaboriamo anche con il Comune di Casamicciola per ottimizzare i trasporti via mare. Infine, sul piano oncologico, abbiamo potenziato il servizio assumendo una nuova dottoressa, dopo che il precedente responsabile ha lasciato l’incarico. Ora il servizio è garantito da due specialiste”.

Ultima domanda, direttore: perché non si fa vedere più spesso a Ischia?

“In realtà vengo a Ischia regolarmente, anche durante le emergenze, come quella della frana. Probabilmente non mi notate perché non pubblico le mie visite. Preferisco lavorare in silenzio”.

Il messaggio chiaro del direttore generale: “Stiamo costruendo le basi per una sanità più solida, ma serve tempo e collaborazione”