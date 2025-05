Marinedì e Sea the Change assieme anche a Procida: al molo con gli studenti per discutere di inquinamento dei mari

In questi giorni, il Gruppo Marinedi, in collaborazione con la start-up innovativa a vocazione sociale Sea the Change Srl, ha dato vita a un’iniziativa di grande valore ambientale ed educativo, coinvolgendo numerosi istituti scolastici nelle località in cui si trovano le marine del Gruppo. Il progetto ha avuto come obiettivo principale la sensibilizzazione degli studenti e delle studentesse sul tema, oggi più che mai urgente, dell’inquinamento da plastica nei mari.

In un’epoca in cui il cambiamento climatico e la crisi ambientale sono al centro del dibattito globale, la tutela del mare rappresenta una delle sfide più cruciali del nostro tempo. I nostri oceani e mari, infatti, sono sempre più minacciati dall’accumulo di rifiuti plastici che mettono in pericolo la biodiversità marina, la salute umana e l’equilibrio degli ecosistemi. Solo attraverso un cambiamento culturale profondo, che parta dall’educazione delle nuove generazioni, è possibile immaginare un futuro più sostenibile.

Proprio in questa direzione si è mosso il progetto di Marinedi e Sea the Change, articolato in due fasi complementari. Nella prima, l’educatore ambientale Massimo Marchiori ha condotto workshop tematici all’interno delle scuole, spiegando in modo chiaro e coinvolgente le cause e le conseguenze dell’inquinamento marino da plastica.

Gli incontri hanno rappresentato un importante momento di formazione, stimolando nei ragazzi e nelle ragazze una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela del mare e sul ruolo che ognuno può svolgere nel quotidiano.

La seconda fase ha previsto attività pratiche di clean-up delle spiagge, durante le quali i giovani partecipanti hanno raccolto rifiuti e materiali plastici abbandonati. Questi materiali sono stati poi riutilizzati per realizzare opere d’arte, trasformando gli scarti in strumenti di espressione creativa e riflessione ambientale. Un modo concreto per dimostrare che anche ciò che viene considerato “rifiuto” può diventare risorsa, se osservato con occhi nuovi.

Il progetto ha assunto un significato ancora più profondo grazie al coinvolgimento diretto di Marinedi, primo network italiano per i porti turistici, realtà leader nella gestione e nello sviluppo di infrastrutture portuali nel Mediterraneo. Alla guida del Gruppo c’è l’Ing. Renato Marconi, da sempre particolarmente attento e sensibile a queste tematiche. Sotto la sua direzione, Marinedi ha scelto di non limitarsi alla sola attività imprenditoriale, ma di farsi anche motore di iniziative culturali, sociali e ambientali di rilievo.

In un settore spesso percepito come distante dalle tematiche ambientali, Marinedi ha dimostrato che è possibile coniugare sviluppo economico, turismo e sostenibilità. Investendo nell’educazione dei giovani e nel coinvolgimento delle comunità locali, il Gruppo ha voluto affermare un modello di impresa attenta al futuro, capace di creare reti e collaborazioni virtuose.

“Educare i ragazzi oggi significa proteggere il mare di domani” – è questo il messaggio che il progetto ha voluto trasmettere, con la convinzione che la cultura della sostenibilità debba partire dalla scuola e dalle nuove generazioni.

L’iniziativa promossa da Marinedi e Sea the Change è un esempio concreto di come la collaborazione tra imprese, scuole e realtà sociali possa generare un impatto positivo sul territorio. Un progetto che unisce educazione, creatività, cittadinanza attiva e tutela ambientale, offrendo ai giovani strumenti per riflettere, agire e costruire un futuro migliore.

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo che ha urgente bisogno di cambiamenti sistemici, la scelta di Marinedi di farsi carico anche del proprio ruolo sociale rappresenta una testimonianza importante: il mare non è solo una risorsa da sfruttare, ma un bene comune da proteggere. E ognuno, nel proprio ambito, può fare la differenza.