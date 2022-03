Marianna Bilovus: “Resto a Ischia per combattere e aiutare il mio popolo”

Gaetano Di Meglio | Marianna è più ischitana che, forse, ucraina. O, almeno da 22 anni vive e lavora ad Ischia. È una di noi, ma il cuore è sempre diviso a metà tra Ischia e Ternopil.

Negli ultimi 8 anni il tuo paese, sicuramente, ha vissuto un momento particolare e, da 12 giorni, sta vivendo quello che nessuno pensava potesse più vivere. Come lo vivi tu a Ischia? E la famiglia a Tarlin che resta la. Quali sono le ansie e le preoccupazioni, anche il sentimento che maggiormente ti ferisce?

«Diciamo che nei primi momenti ho vissuto una non reazione, nel senso che io guardavo come se fosse un film. Cioè, ero consapevole di quello che stava succedendo però non mi rendevo conto. Lo guardavo come se fosse una funzione, alla fine, finché la sera, il giorno dopo l’attacco, mi sembra il giovedì, credo, mi arriva la telefonata di mia madre che mi dice che “stanno bombardando e stiamo scappando e non so se ci rivediamo più” (si commuove, ndr). È una cosa devastante nel momento in cui ascolti una cosa del genere. Il tuo mondo va proprio a pezzi. Cioè, non sai cosa fare, non sai cosa provi, provi rabbia e tante altre cose. Però, forse, in quel momento lì, ho preso consapevolezza di quello che stava succedendo».

Il racconto di Marianna è preciso, deciso, netto. «Magari nel caos non capisci e neanche loro capiscono se sono le sirene di avviso o se sono bombardamenti. In quel momento, insomma, c’è parecchio fuggifuggi. Per me che sono più lontana, e non solo per me e anche per le persone che vivono qua, diciamo, gli ucraini è più difficile. Se stai lì, in quel momento, riesci a far qualcosa. Riesci a dare una mano, riesci a spostare un bambino, riesci a parlare con un soldato, riesci a fare qualcosa! Stare lontano e sentire le telefonate, le urla delle persone care e sapere tutto quello che sta succedendo e non poter fare niente è una cosa brutta, veramente straziante”.

Tu hai vissuto l’Ucraina Russa?

“Sì, poco. Ma sí”

Parlando con molti tuoi conterranei mi sembra che quello sia l’incubo dal quale fuggire di più. Proviamo a raccontarlo? Mi rendo conto che è passato un sacco di tempo e che l’abitudine di vivere in Italia può un po’ annacquare i ricordi…

“I ricordi ci sono sempre. Quello che mi ricordo già da piccola, anche se c’era l’Unione Sovietica, comunque nel paese dove vivo, non si sono mai sentiti russi. Ecco questo che voglio dire, noi eravamo sempre un paese a sé. Sotto dittatura, sicuramente per tanti motivi, però, non ci siamo mai sentiti russi. Sono sempre stati ucraini e da sempre anche mio nonno, che è stato spedito in Siberia perché non voleva dare le terre e perché non voleva dare tutto ciò che guadagnava all’Unione Sovietica al governo, c’è sempre stata la lotta per l’indipendenza. Comunque, per una dignità nazionale”.

Come si svolge la vita normale a Ischia mentre sai, ecco, che tua mamma fugge e che le persone a te care vivono momenti drammatici?

“Sono trascorsi sono 12 giorni, ma per me è come se siano passati due mesi. Io vivo sospesa. Quasi non dormo perché ora ho una reazione, è stata una reazione di fare, di fare tante cose, di parlare perché all’inizio non volevo neanche parlare. Poi alla fine quella che mi ha dato coraggio di parlare è stata proprio mia madre durante una telefonata. Io le dicevo “Lo sai? Mi hanno chiesto di parlare lì, ma io non so sicura, non so cosa dire”. Lei mi ha fulminato dicendo “Ma se non parli tu, se non parla tuo fratello, se non parlano gli altri, il mondo non saprà mai quello che sta succedendo. I nostri sacrifici, quello che stiamo passando non lo sanno. Quindi tu devi parlare, tu devi raccontare”. E in questi 10, 12 giorni, il mio numero di cellulare è diventato quasi un numero verde delle persone che vivono sull’isola che io non ho mai conosciuto perché sono tanti, sono quasi oltre 1000 persone ucraine e ne conoscevo pochissimi. Sono persone che in quel momento lì di disperazione si sono trovati da soli in casa. Mi chiamavano solamente per piangere. Ecco, forse fare tante cose mi ha aiutato a uscire da quella non reazione iniziale”.

Oggi (ieri, ndr) è l’otto Marzo, abbiamo visto le donne ucraine che preparavano le molotov. Questa è un’immagine forte. La domanda che ti faccio è questa: se ti trovassi tu in quei posti, organizzeresti bombe?

«Non lo so se organizzerei le bombe, sicuramente, avrei una reazione di protezione, nel senso che se mi trovassi nel mio paese, vedendo le persone che si stanno uccidendo, sicuramente andrei a combattere. Non dico combattere nel vero senso della parola perché forse non ne sono neanche capace, ma sicuramente farei qualcosa. A proposito di quello che dicevi della Festa della donna, mia madre pochi giorni fa mi raccontava questa storia. Noi siamo riusciti a spostare la mia famiglia dalla città nel paese natale dei miei nonni, che è un paesino tra le foreste sopra le montagne. Un piccolo paesino di aziende agricole e mamma mi diceva che per i primi due giorni il paese era morto perché gli uomini sono andati in guerra e sono rimaste sole le donne che hanno dovuto accendere i trattori, prendersi cura dell’azienda, degli animali e spesso i bambini erano lasciati da soli in casa con la paura che quando tornavano le donne non li trovavano più e poi c’erano le anziane del paese. Li gli anziani non si alzavano più neanche dal letto, aspettavano solo la fine e la morte quando il mio parroco, a un certo punto ha aperto la Chiesa ha preso tutte queste persone anziane coi bambini, ha preso le cucine portatili e ha detto cucinate. Quelle ultra novantenni, quelle stesse donne anziane che piangevano, nel giro di due ore si sono riprese. Avevano da fare qualcosa, si sono prese cura di quei bambini che stavano soli e, per non portarti a lunga, in tre giorni hanno fatto un qualcosa di oltre 200 kg di tortellini. Questi bambini adesso vivono. Sanno bene cosa succede in paese, ma in quel momento il non andare a scuola e andare tutti insieme nel paese a giocare in chiesa, cioè vivono come se fosse la “Vita è bella” di Benigni. In questo senso poter giocare, correre, urlare. Un po’ di normalità.”

Uno degli aspetti che emerge dai racconti che sentiamo e che vediamo è che molte cantine sono state trasformate in bunker, perché? Quasi ci si aspettava un’aggressione. Come si parte 8 anni fa e ci si prepara alla guerra. Mettiamo dei plaid, dei viveri, delle risorse, perché poi un giorno arriverà un missile o un aereo che ci bombarda?

“In realtà non è proprio così. In città, dove sono cresciuta, tutti i palazzi hanno dei sotterranei che si usavano come cantine diciamo. Ogni appartamento aveva il suo pezzo, quindi non è che sono stati preparati, cioè erano già lì. Nei paesi tipo il mio, cioè i paesi agricoli, paesini piccoli, ognuno ha la cantina per il vino, per non so, le patate e altre cose; quindi, si sono dovuti arrangiare con quello che già c’era, non che hanno costruito un qualcosa. In questi anni il governo ha spiegato cosa fare nel momento in cui ci sono bombardamenti, cosa portare in cantina, come chiudersi, insomma, ha dato istruzioni precise e ha spiegato alla gente potersi proteggere ed essere più al sicuro.”

C’è un sentimento, che diciamo abita in parecchi e che abbiamo letto e sentito, di molti che hanno questa sensazione di poter partire, di voler tornare a casa per difendere la propria terra. Qualcun altro, invece, si fa un po’ prendere da quello che è la vita qua, diciamo la normalità. Il fatto di vivere in un’altra parte del mondo ma che ti lascia comunque collegato. Come si vive restando a Ischia?

“La normalità non esiste perché tu vivi con il telefono in mano e ogni tre ore aspetti la telefonata di là, quindi non c’è una normalità. La reazione iniziale, non la mia, però parlo dei miei fratelli e parlo di mio cugino che ieri è arrivato sull’isola dal Canada, la reazione è di partire. Lui ha fatto una tappa qui, un paio di giorni per trovare l’aereo per andare lì per andare a combattere. Ora noi stiamo cercando di parlare e capire se questa è una reazione al momento o se lui veramente convinto, perché se è veramente convinto, nessuno di noi dirà di non andare. Mio fratello dalla Spagna che ha fatto lo stesso pensiero. Il mio pensiero personale. Io voglio, come dire, fare qualcosa da qui e ora. In questi giorni sta arrivando un sacco di ucraini sull’isola. Bisogna accoglierli, bisogna farli dormire da qualche parte, bisogna farli mangiare. Bisogna accompagnarli alla Questura. C’è da aiutare se hanno documenti, se hanno i codice dell’ASL. Ecco, io voglio preoccuparmi di questo. Voglio fare un qualcosa di questo genere. Adesso ci sono un sacco di associazioni che già si stanno promuovendo e so che posso qualcosa. Ecco, questo non partire è perché, forse, non sarei così utile come posso esserlo qui!”

Domanda un po’ più difficile. La prima cosa che mi ha detto una donna ucraina che conosco da molto tempo è: “Gaetano sai? I miei nipoti frequentano la chiesa russa e la chiesa russa fa una narrazione un po’ diversa da quella che noi viviamo”

“La chiesa russa, nonostante sia una chiesa, ricordiamoci sempre che è sotto dittatura alla fine. Anche se vorrebbero dire o spiegare le cose, non lo sanno perché alla chiesa russa che sta lì arrivano le notizie che in Ucraina adesso stanno combattendo tra di loro e che la Russia non c’entra niente. Non sanno quello che accade e non possono anche esprimere tanto le loro opinioni. Ricordiamoci che è una dittatura dove se tu affermi che sei contro Putin, domani puoi andare in galera o semplicemente non ti trovano più come è già successo, quindi dell’opinione della chiesa russa sinceramente mi interessa poco.

Ecco, quello che io voglio dire e che mi è successo negli ultimi giorni riguarda noi a Ischia. Sono chiamata in una scuola media, non dico nomi, cognomi, nemmeno luoghi, però è successo dove un bambino russo è stato isolato dai suoi compagni che lo chiamavano “assassino”. Ora capisco che sono bambini, capisco tutto, però mi sa che c’è qualcosa che ci è sfuggito di mano. Oppure, un’altra situazione che mi è successo con un collega è che per protesta non ha voluto accettare i turisti russi in un albergo? Ricordiamoci sempre che non esistono popoli buoni e popoli cattivi. Cosa importantissima, non è una guerra tra i popoli e lo dimostrano anche le tante manifestazioni che sono successe in Russia e in tutto il mondo. Quindi facciamo bene attenzione perché siamo tutti belli, buoni e bravi contro la guerra, però mi sa che qualcosa non abbiamo capito ancora. Stavolta, insomma, facciamo attenzione anche a questo che ci sono vittime anche dall’altra parte. Vittime di discriminazione, non delle bombe, però, sono sempre vittime. Sempre esseri umani, quindi in qualsiasi situazione noi ci troviamo, dobbiamo essere sempre coerenti e ricordare che non è una nazione, è una persona, punto».

Questo è un argomento che si discute parecchio. Tolto Putin, finisce la guerra? Io non sono convinto…

“Allora, tolto Putin, finisce la guerra? Sí! Perché oltre a Putin non c’è una figura che non ha qualcosa da perdere. Putin non ha paura di niente. Non ha paura neanche di morire, ha messo la sua famiglia a posto, sta all’estero e sappiamo bene come stanno le cose. Quelli che gli sono dietro non avranno le palle, scusami la parola, per andare contro il mondo. Sí, magari faranno anche la voce grossa di andare contro il mondo con delle bombe o minacciando tipo Cernobil o altre cose, io credo di no perché io credo fortemente che questa è una guerra di una sola persona contro il mondo.”