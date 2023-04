Mariagrazia Di Scala: «Barano, solo un sindaco juventino poteva…»

Stasera torna il consiglio comunale a Barano. Nella cornice della rinnovata sala consiliare del Municipio di via Corrado Buono, recentemente riaperto alle attività amministrative dopo la parentesi dei lavori di efficientamento e manutenzione, il civico consesso è stato convocato per le ore 20: in programma due punti all’ordine del giorno, la determinazione delle aliquote Imu e dell’Irpef per l’anno in corso, e poi l’approvazione delle tariffe, numero e scadenze delle rate di versamento della Tari, la tassa rifiuti 2023 e la riapprovazione delle scadenze per il 2022.

Solo due argomenti, quindi, ma di quelli “caldi”, e a ravvivare la vigilia del consiglio sono arrivate le dichiarazioni dell’avvocato Maria Grazia Di Scala. La consigliera d’opposizione ha infatti pubblicato un commento dove la critica politica si mescola al tifo calcistico: «Stasera – ha commentato l’avvocato Di Scala – abbiamo consiglio comunale. Argomento approvazione tariffe tari e determinazione aliquote imu e irpef.

Il sindaco juventino dirà che non hanno previsto nessun aumento. E ci mancava pure questa! I baranesi pagano le tasse più alte di tutta l’isola per andare a buttare la spazzatura nei cassonetti motorizzati che si spostano sul territorio! Hanno approvato regolamento (facoltativo) per sospendere le licenze alle attività morose, prevedendo in prima battuta la stipulazione di fideiussione per ottenere garanzia sulla rateizzazione, impossibile da ottenere con istituti selezionati, e hanno avviato i procedimenti per la revoca delle licenze, tanto che poi sono stati costretti a modificare il regolamento ampliando la platea degli istituti cui rivolgersi (come da noi segnalato all’atto della approvazione del regolamento). Ma di che vogliamo parlare? – conclude la leader dell’opposizione – Non c’è da andar fieri di non aumentare oltremodo le tariffe più salate dell’isola».